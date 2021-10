Les AirPods 3 d’Apple sont dotés d’une meilleure batterie et d’un meilleur design

TL;DR

Les AirPods d’Apple de 3e génération sont dotés d’un son spatial, d’un nouveau pilote audio et conservent la même conception ouverte que les AirPod précédents. Avec une construction résistante à l’eau, les auditeurs peuvent s’exercer avec les écouteurs. Les AirPods 3 sont disponibles à la commande aujourd’hui et au prix de 179 $.

Après beaucoup d’anticipation, les Apple AirPods 3 ont fait leur chemin dans la sphère publique. Les AirPods 3 sont un descendant clair des AirPods et des AirPods Pro avec un design ouvert, des tiges courtes et un boîtier de charge robuste. Cette fois-ci, vous bénéficiez d’une prise en charge de l’audio spatial avec Dolby Atmos et du suivi de la tête sur les nouveaux AirPod, ce qui était auparavant réservé aux versions Pro et Max des AirPod.

Apple a conservé le même ajustement de type ouvert que celui que nous avons vu avec les AirPod de la génération précédente, mais a remodelé le contour des AirPods 3, il devrait donc rester en place plus fidèlement qu’auparavant. Les haut-parleurs sont légèrement inclinés pour envoyer le son plus directement aux tympans. En parlant de cela, Apple a complètement repensé le pilote dynamique des nouveaux AirPods pour minimiser davantage la distorsion tout en offrant des basses puissantes et des notes aiguës claires.

Quelle que soit la qualité de la réponse en fréquence brute, il est important de se rappeler qu’un ajustement non scellé laisse entrer le bruit de fond, dégradant finalement la qualité audio. Un ajustement ouvert a ses inconvénients en matière de qualité sonore, mais les écouteurs comme celui-ci sont généralement plus sûrs à porter dans les espaces occupés car cette conception vous permet de rester conscient de l’environnement.

Apple n’a fait aucune mention d’un égaliseur personnalisé, mais comme les AirPods Pro, les AirPods de 3e génération utilisent un égaliseur adaptatif pour ajuster la qualité du son en temps réel. Les tiges raccourcies avec un capteur de force avec lequel les auditeurs interagissent pour contrôler la lecture et plus encore sont également similaires aux AirPods Pro.

Une puce H1 se trouve à l’intérieur des AirPods 3; Les propriétaires d’iPhone qui craquent pour les derniers écouteurs d’Apple peuvent profiter de l’accès Siri mains libres, de l’optimisation de la batterie et de la commutation automatique de la lecture.

Il est bien connu que les anciens modèles d’AirPod ont une durée de vie de la batterie médiocre, mais Apple affirme que la durée de vie de la batterie est meilleure avec ce casque. Vous bénéficiez de six heures de lecture avec une seule charge et l’étui peut charger rapidement les écouteurs : une charge de cinq minutes offre 60 minutes d’écoute. L’étui contient quatre cycles de charge supplémentaires, totalisant jusqu’à 30 heures de lecture en déplacement. Il prend même en charge MagSafe, vous pouvez donc utiliser le boîtier AirPods 3 avec le même chargeur Apple sans fil que votre iPhone 12 ou iPhone 13.

Les Apple AirPods 3 sont disponibles à la commande aujourd’hui et coûtent 179 $. Les nouveaux AirPod commenceront à être expédiés la semaine prochaine, et lorsque vous passez une commande, vous pouvez demander une gravure personnelle sur le boîtier.