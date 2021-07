Les AirPods 3 devraient être lancés aux côtés de l’iPhone 13 en septembre

Septembre s’annonce comme un très bon mois pour les fans de matériel Apple : non seulement l’iPhone 13 doit atterrir, mais il semble que nous pourrions avoir les écouteurs sans fil AirPods 3 avec lui, selon un nouveau rapport.

Sur la base d’informations provenant de sources familières avec les plans d’Apple, DigiTimes dit qu’il est probable qu’Apple lancera à la fois l’iPhone 13 et les AirPods 3 lors d’un événement en septembre. On peut généralement se fier à DigiTimes en ce qui concerne les prédictions d’Apple, bien qu’il ne donne pas toujours raison.

Cela correspond parfaitement aux rumeurs que nous avons entendues plus tôt cette semaine, qui laissaient également planer la possibilité d’un lancement conjoint des AirPods 3 et de l’iPhone 13. Cela ressemble maintenant plus à une probabilité, et l’idée plairait sans aucun doute aux dirigeants d’Apple.

La plupart des rumeurs que nous avons entendues jusqu’à présent ont indiqué un lancement d’AirPods 3 dans la seconde moitié de 2021, donc septembre semble être un bon pari à ce stade. Cependant, Apple a également eu des lancements de matériel en octobre et novembre dans le passé.

L’histoire des AirPods 3 jusqu’à présent

Les AirPods moins chers (par opposition aux AirPods Pro) ont été mis à jour pour la dernière fois en 2019, il est donc logique qu’Apple réfléchisse à une actualisation. Il s’agirait de la troisième génération d’écouteurs véritablement sans fil à arriver sur le marché grand public.

D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, une refonte est en vue : les nouveaux écouteurs comporteront apparemment des tiges d’oreille plus courtes dans le style des AirPods Pro. Le boîtier de charge serait alors adapté en conséquence bien sûr, avec un facteur de forme plus petit.

Il a également été question qu’Apple adapte davantage de capteurs aux futures versions des AirPod, ouvrant ainsi davantage de possibilités en matière de fonctionnalités supplémentaires de santé et de remise en forme – une stratégie qui a bien fonctionné pour l’Apple Watch au fil des générations.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant des autres fuites et rumeurs d’AirPods 3 que nous entendrons entre-temps, mais pour l’instant, nous supposerons qu’un dévoilement conjoint avec l’iPhone 13 est probable – et il pourrait y avoir quelques surprises supplémentaires en cours de route. ainsi que.

