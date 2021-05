Les AirPods 3, juste au coin de la rue? Apple les présentera le 18 mai, selon les rumeurs | La technologie

Les AirPods de troisième génération pourraient être sur le point d’arriver. Si les rumeurs sont correctes, Apple les présentera mardi prochain, le 18 mai, et elles seront accompagnées du nouveau niveau de musique haute fidélité Apple Music Hi-Fi.

Tout indique que l’attente pour rencontrer la troisième génération d’AirPods est sur le point de se terminer. Nous entendons des rumeurs qui nous parlent d’eux depuis l’année dernière, et l’analyste réputé Ming-Chi Kuo a placé leur lancement dans la première moitié de cette 2021.

La date limite est presque terminée, et si les rumeurs sont correctes, la prédiction de Kuo va se réaliser. Du moins, c’est ce que dit maintenant Luke Miani, un youtubeur populaire spécialisé dans les produits et les actualités Apple, qui a expliqué au média AppleTrack que Les AirPods 3 seront présentés mardi prochain, le 18 mai.

Selon le rapport, l’annonce des nouveaux écouteurs sans fil d’Apple se produira loin des lieux d’un événement spécial. À cette occasion, ceux de Cupertino choisiront de présenter le nouveau produit par le biais d’un communiqué de presse.

Miani n’a pas d’historique de prévisions précises liées aux nouveaux produits, nous devons donc prendre ces informations avec prudence. Cependant, d’autres rumeurs récentes placent également le lancement des AirPods 3 à cette époque, il n’est donc pas déraisonnable de penser que la présentation aura lieu ce jour-là.

Les AirPods 3 devraient présenter un design très similaire à celui des AirPods Pro, avec des coussinets en silicone pour plus de confort et une tige plus courte. Dans la section technique, il est dit qu’ils comprendront une entrée tactile sensible à la pression, une ventilation et un soulagement de la pression pour les oreilles, un son spatial et peut-être une augmentation de la durée de vie de la batterie.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sont à la mode, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

Selon Miani, et comme d’autres fuites l’ont également anticipé, la nouvelle génération d’AirPods n’arrivera pas seule. Apple en profitera pour annoncer le nouveau niveau de hi-fi pour Apple Music, Apple Music Hi-Fi, qui rivalisera face à face avec Spotify Hi-Fi.

Les informations précédentes indiquent qu’Apple Music Hi-Fi aura le même prix de l’abonnement normal de 9,99 euros par mois et proposera une transmission musicale sans perte de qualité audio par rapport à l’original.