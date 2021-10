Les AirPods 3 ont une fonction cachée surprenante, et voici à quoi cela sert

Le MacBook Pro 2021 était la chose la plus importante à sortir de l’événement Unleashed d’Apple lundi. Apple a surpris le monde avec les puces M1 Pro et M1 Max de nouvelle génération qui alimenteront la nouvelle machine. Mais de nombreux fans qui regardaient en direct attendaient également une autre annonce d’Apple.

C’est l’actualisation des AirPods 3 qui est apparue dans de nombreuses fuites cette année. Apple a finalement livré l’annonce des AirPods 3, confirmant bon nombre des rumeurs qui ont précédé l’événement. Les nouveaux écouteurs sont dotés d’une refonte importante qui les fait ressembler aux AirPods Pro.

Cependant, ce ne sont pas des copies identiques car les nouveaux AirPods 3 ne comportent pas d’embouts amovibles comme le Pro. De plus, les AirPod de troisième génération ne prennent pas en charge la suppression active du bruit. Mais les AirPods 3 ont une fonctionnalité cachée qui n’est pas disponible sur le modèle Pro. C’est un capteur cutané qu’aucun autre écouteur sans fil de l’industrie n’a.

La fonctionnalité cachée des AirPods 3

Les AirPods 3 disposent d’un capteur de détection de peau qui peut dire si les écouteurs sont ou non dans vos oreilles. Cela indiquera aux AirPod d’arrêter la lecture lorsque vous placez les écouteurs sur une table ou dans une poche. Voici comment Apple décrit la fonctionnalité dans le communiqué de presse :

Un nouveau capteur de détection de peau discerne avec précision si les AirPod sont dans l’oreille – par rapport à une poche ou sur une table – et interrompt la lecture lorsqu’ils sont retirés.

Apple utilise un langage similaire sur sa page AirPods 3:

Un grand sens de la détection. Un capteur de détection de peau amélioré connaît la différence entre votre oreille et d’autres surfaces, de sorte que l’audio ne joue que lorsque vous portez des AirPods – et s’arrête lorsqu’ils sont dans votre poche ou sur une table.

Aussi, Apple mentionne le nouveau capteur dans l’outil de comparaison pour vérifier les différences entre les différentes générations d’AirPods. Les AirPods Pro ne disposent pas du mystérieux capteur « skin-detect » :

Il est à noter qu’Apple n’a jamais vraiment détaillé le capteur de peau pendant l’événement.

Les principales fonctionnalités des AirPods 3, comme indiqué lors de l’annonce d’Apple. Source de l’image : Apple Inc.

Comment la détection de la peau pourrait fonctionner

La fonctionnalité peut sembler sans importance. Apple utilise l’outil de détection de peau pour économiser la batterie en arrêtant rapidement la lecture de musique lorsque les boutons sont retirés. Mais le capteur est unique dans l’industrie, selon un rapport de TrendForce :

Grâce à l’intégration de la technologie PPG (photopléthysmographie), les AirPods 3 contiennent un mécanisme de détection intra-auriculaire amélioré basé sur des capteurs de détection de peau équipés de quatre puces LED SWIR (infrarouge à ondes courtes) qui ont deux longueurs d’onde différentes, ainsi que deux photodiodes InGaAs.

Le capteur peut être utilisé pour détecter la peau humaine en ce moment, mais il présente d’autres fonctionnalités potentielles liées à la santé. Les initiés pensent que le capteur détecte la teneur en eau dans la peau du porteur. C’est ainsi qu’il fait la différence entre la peau et les autres surfaces. À l’avenir, le capteur pourrait avoir des utilisations plus complexes :

Les longueurs d’onde SWIR vont de 1 050 à 2 500 nm, ce qui englobe les propriétés optiques de composés tels que l’eau, le sucre et l’alcool. Alors que les technologies SWIR mûrissent progressivement et que les prix commencent à atteindre des niveaux réalisables, les fabricants de vêtements portables devraient officiellement intégrer les technologies SWIR dans leurs produits au cours du 2S21. Grâce aux améliorations apportées à leur algorithme, les appareils portables sont de plus en plus susceptibles de comporter des fonctions de biodétection basées sur PPG, qui peuvent mesurer non seulement la fréquence cardiaque et les niveaux d’oxygène dans le sang, mais également d’autres variables, notamment l’hydratation corporelle ainsi que la glycémie, les lipides sanguins et les taux d’alcoolémie. à l’avenir.

Il n’y a pas que les AirPods Pro qui manquent de capteur. Les alternatives AirPods 3 des concurrents d’Apple ne sont pas non plus équipées de capteurs de peau. La mise à niveau peut être un ajout coûteux aux écouteurs sans fil si ce rapport est exact.

Prélude aux AirPods Pro 2 ?

Si tout cela vous semble familier, c’est parce que des rumeurs disent qu’Apple prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé aux AirPod. Apple a déjà laissé entendre après la WWDC que les AirPod pourraient collecter des données de santé à l’avenir dans le cadre des algorithmes de «fusion de capteurs» de l’entreprise.

Les AirPod actuels aident déjà Apple à suivre les niveaux audio des écouteurs et les données s’affichent dans l’application Santé. De plus, les AirPods Pro offrent une fonctionnalité appelée Conversation Boost pour améliorer le son pour les malentendants. D’autres ont utilisé les AirPod pour surveiller la fréquence respiratoire des patients.

Mais des rumeurs ont dit plus tôt cette année que les AirPods Pro 2 offriraient des fonctionnalités de suivi de la santé plus avancées en plus d’améliorer l’audition. Les AirPod du futur proche pourraient lire la température corporelle et aider Apple à surveiller la posture. Ce ne sont que des rumeurs, cependant. Les AirPods Pro 2 ne sortiront pas dans les magasins avant l’année prochaine. Les AirPods 3 d’Apple sont disponibles en précommande dès maintenant.