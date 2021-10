Les AirPods 3 redessinés pourraient être dévoilés lors de l’événement Apple de la semaine prochaine

Apple a annoncé plus tôt cette semaine l’événement médiatique de la mi-octobre que les fans de MacBook attendaient. Apple présentera probablement les modèles redessinés de MacBook Pro lors de l’événement aux côtés du processeur M1X. Mais l’événement de presse virtuel pourrait avoir d’autres surprises. Après plusieurs mois de rumeurs détaillant les nouveaux écouteurs, Apple pourrait dévoiler les AirPods 3 redessinés le 18 octobre.

Tout au long de l’année, nous avons entendu la même rumeur sur les AirPods 3. L’actualisation imminente offrira la première grande refonte de l’histoire des AirPods. Cela signifiait qu’Apple utiliserait le facteur de forme AirPods Pro actuel pour les AirPods 3 redessinés. Les écouteurs les plus abordables auraient des tiges plus courtes et un boîtier plus court et plus large. Contrairement aux AirPods Pro, les AirPods 3 ne prendraient pas en charge la suppression active du bruit, malgré la refonte.

\\\Il y a quelques mois, les rumeurs ont atteint leur paroxysme lorsque des images d’Asie ont montré des imitations d’AirPods 3 présentant la même refonte. Nous pensions à l’époque qu’Apple dévoilerait rapidement les nouveaux AirPod, mais cela ne s’est jamais produit. Au lieu de cela, nous avons eu plus de rumeurs affirmant que le nouveau modèle arriverait à un moment donné cette année. La dernière mise à jour a été abandonnée début octobre lorsque des sources asiatiques ont affirmé que les AirPod de troisième génération étaient sur la bonne voie pour un lancement en 2021.

Révélation de la refonte des AirPods 3

Un leaker qui s’appelle @PandaIsBald sur Weibo a déclaré qu’Apple dévoilerait lundi le MacBook Pro M1X aux côtés des nouveaux AirPod. Selon MacRumors, le même leaker a déclaré il y a quelques semaines qu’Apple annoncerait l’iPad 9 lors de l’événement iPhone 13.

La plupart des gens s’attendaient à ce qu’Apple annonce les AirPods 3 avec les nouveaux iPhones en septembre. C’est parce que les AirPods sont un accessoire iPhone que beaucoup de gens recherchent. Pourtant, Apple n’a dévoilé l’Apple Watch Series 7 qu’à l’événement presse iPhones 2021.

Même ainsi, un lancement en octobre a toujours du sens pour les AirPods 3. Les écouteurs sans fil d’Apple se vendent extrêmement bien depuis qu’Apple les a lancés fin 2016. Ces dernières années, tout le monde dans l’industrie a proposé au moins une alternative aux AirPods, si pas plusieurs modèles. Mais les AirPod sont toujours la norme. Et ils continuent à se vendre, surtout pendant la haute saison des achats des Fêtes.

Le leaker n’a révélé aucun autre détail sur les AirPods 3 redessinés. Mais ce n’est pas comme si nous nous attendions à d’énormes surprises de la part d’Apple. Les écouteurs devraient ressembler aux AirPods Pro de première génération. Ils apporteront probablement des améliorations sonores, à l’exception de la prise en charge de la suppression du bruit.

La question la plus intéressante concerne le prix. Nous ne savons pas si les AirPods 3 redessinés remplaceront les modèles existants. Apple pourrait choisir de garder le design original des AirPods en stock, à un prix d’entrée inférieur.

L’événement de presse « Unleashed » d’Apple répondra, espérons-le, à ces questions. Le discours d’ouverture sera diffusé en ligne à partir de 10 h PT / 13 h HE le lundi 18 octobre.