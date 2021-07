Les AirPods 3 seront lancés en septembre aux côtés du nouvel iPhone – selon les rumeurs

in

Curieux de connaître les dernières rumeurs sur les AirPods 3 ? Des sources de la chaîne d’approvisionnement révèlent les derniers écouteurs Apple susceptibles d’être lancés en septembre.

Selon des sources du secteur, les livraisons de PCB flexibles et de modules SiP pour AirPod démarrent en petits volumes. SiP signifie system-in-a-package, qui alimente les composants internes des AirPod. La nouvelle fabrication commence toujours par petits lots avant d’être accélérée au troisième et au quatrième trimestre pour répondre à la demande des fêtes.

Des sources du secteur pensent que les AirPods 3 seront lancés aux côtés du nouvel iPhone en septembre.

Des sources affirment que leur capacité de fabrication a été principalement occupée par des modules de batterie pour l’iPhone de nouvelle génération. L’Apple Watch a également consommé une partie de la capacité de fabrication de l’usine. Les AirPods 3 devraient rester abordables et connaîtront une demande accrue en raison de la suppression des écouteurs filaires gratuits avec les iPhones.

La gamme d’AirPods d’origine a été mise à jour pour la dernière fois en 2019, ce qui fait qu’une actualisation est en retard. Selon les rumeurs, cette troisième génération d’AirPods ressemblerait également aux AirPods Pro en termes de conception. Ils comporteront une tige d’oreille plus courte et la base de chargement sera adaptée en conséquence. Cela signifie que les boîtiers AirPods de la génération précédente ne seraient plus compatibles avec les AirPods 3.

D’autres rumeurs sur les AirPods 3 indiquent qu’Apple pourrait chercher à intégrer ses écouteurs dans son offre de fitness. Cela inclut des discussions sur l’installation par Apple de plus de capteurs de santé dans les écouteurs pour compléter l’objectif de santé et de remise en forme de l’Apple Watch.

Apple espère attirer plus de consommateurs dans sa catégorie des écouteurs sans fil avec une actualisation des AirPods 3.

C’est parce que la part de marché des AirPods est passée de 41 % à 29 % en neuf mois. Une actualisation des AirPods pourrait aider Apple à reconquérir une partie de sa domination sur le marché. Aux États-Unis, l’iPhone détient 65% de part de marché parmi les expéditions de smartphones au quatrième trimestre 2020. Cela augure bien pour son écosystème d’accessoires.

Les données de Counterpoint indiquent que les concurrents sur le marché proposant des écouteurs True Wireless Stereo (TWS) moins chers sont la principale raison du déclin. Alors que la part de marché des AirPod est en baisse, Apple n’a remporté que 29 % des revenus de la catégorie TWS. C’est encore plus du double de celui de son concurrent le plus proche, Xiaomi.

L’analyste principale de Counterpoint Research, Liz Lee, affirme que la consommation de médias mobiles est un facteur déterminant dans l’adoption des écouteurs TWS. “Au troisième trimestre 2020, la moitié des dix premières étaient des marques économiques avec des offres inférieures à 50 $ et même inférieures à 20 $ – Xiaomi a mieux illustré la tendance en consolidant sa deuxième place.”

Les rumeurs sur les AirPods 3 indiquent que même s’ils vont être repensés, la suppression active du bruit (ANC) restera probablement une fonctionnalité AirPods Pro.