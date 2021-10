Les AirPods 3 sont le changement nécessaire pour un produit phare

Les AirPod 3 présenté hier par Manzana lors de leur événement ils sont venus souligner l’importance de cet appareil pour l’entreprise californienne. Après une trajectoire de 5 ans, ces écouteurs sans fil sont appelés à prendre le témoin des précédents. Imité comme nul autre, le AirPod Ils sont devenus un accessoire de plus pour l’utilisateur qui a besoin de continuer à profiter des possibilités multimédia de son équipement. Qu’apportent désormais ces écouteurs ?

Les nouvelles que les AirPods 3 intègrent

Le design est très similaire aux éditions précédentes, cependant la tige a été un peu raccourcie. En conséquence, nous avons des iPods beaucoup plus maniables et discrets une fois qu’ils sont placés. La disposition des enceintes permet une écoute beaucoup plus conviviale, et comme dans les éditions précédentes, Ils n’ont pas de coussinets en silicone, ce que font les Air Pods Pro 2019.

Apple travaille beaucoup avec l’audio spatial sur ses appareils. Cette expérience permettra à l’auditeur d’être au centre de toutes les écoutes, offrant une manière tout à fait différente d’écouter nos chansons préférées. D’après les ingénieurs californiens, on arrive à s’isoler complètement lorsqu’on les enfile. Et est-ce qu’en plus, le égalisation adaptative C’est une réalité, puisque le casque s’adapte parfaitement à ce que vous écoutez pour que vous ne perdiez aucun type de détail.

Autre nouveauté intéressante, ces écouteurs intègrent déjà une protection contre la transpiration et l’eau, un must pour ceux qui les utilisent en faisant du sport. Ainsi, vos nouveaux AirPods 3 ont Protection IPX4, qui est indiqué pour les éclaboussures. Non, ces écouteurs ne sont pas submersibles et ne fonctionneront pas s’ils sont laissés dans la machine à laver.

Nouvelles améliorations de la batterie, chose très difficile car la place qu’elle occupe à l’intérieur du casque est minime. Apple a réussi à étendre sa durée à six heures de lecture et quatre heures de conversation. De plus, cinq minutes dans l’étui de recharge suffiront pour avoir une heure de musique illimitée.

Pour ceux qui ont tout leur écosystème avec Apple, ils verront avec plaisir que les écouteurs ils se connecteront automatiquement à l’appareil que vous voulez, sans avoir à le déconnecter de l’un et le reconnecter à l’autre.

Combien valent-ils et comment les obtenir ?

Le prix en Espagne de ces écouteurs est de 199 €, assez loin des presque 300 qu’avaient les AirPods Pro. Il ne fait aucun doute que ce sera une bonne stratégie et que l’on pourrait voir la même situation qu’en 2016, lorsque les AirPod originaux sont apparus. Il était impossible d’en obtenir et la liste d’attente avait jusqu’à six mois de retard.

Ils peuvent déjà être réservés dans le Site Web d’Apple, produire les premières livraisons en début de semaine prochaine. Apple a une nouvelle fois réinventé ses écouteurs les plus célèbres pour continuer à offrir des expériences agréables à ses utilisateurs.