Les AirPods 3 sont prêts à être lancés et devraient être annoncés lors de l’événement Apple la semaine prochaine, selon un analyste

Apple organise un événement virtuel lundi à 10 heures, heure du Pacifique, avec des rumeurs suggérant largement que l’événement se concentrera sur les modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec une version plus rapide de la puce M1, des écrans mini-LED plus lumineux, et plus.



Dans une note aux investisseurs avec Wedbush aujourd’hui, partagée avec MacRumors, l’analyste Dan Ives a déclaré que les AirPod de troisième génération seraient également annoncés lors de l’événement. Selon les rumeurs, les nouveaux AirPod présentent un design similaire à celui des AirPods Pro, mais sans suppression active du bruit, et ils pourraient avoir une qualité sonore améliorée et d’autres nouvelles fonctionnalités.

Les AirPod de troisième génération ont déjà été fabriqués et sont prêts à être lancés, selon les vérifications de la chaîne d’approvisionnement de Wedbush, ce qui augmente la probabilité qu’ils soient annoncés lors de l’événement Apple la semaine prochaine.

Plus tôt cette semaine, un compte sur la plateforme de médias sociaux chinois Weibo connue sous le nom de @PandaIsBald a également affirmé que les AirPod de troisième génération seraient annoncés lors de l’événement Apple la semaine prochaine. Le mois dernier, le même compte a révélé avec précision qu’Apple annoncerait l’iPad de neuvième génération lors de son événement de septembre.

Il s’agirait de la première mise à jour des AirPod standard depuis la sortie des AirPod de deuxième génération en mars 2019. Les AirPod de deuxième génération sont au prix de 159 $ avec un étui de chargement filaire et de 199 $ avec un étui de chargement sans fil.

Une mise à jour des AirPods Pro n’est pas attendue avant l’année prochaine.

