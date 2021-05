Les AirPods de troisième génération et le niveau HiFi Apple Music seront bientôt disponibles, selon des sources

Un niveau Apple Music HiFi pourrait accompagner les AirPod de troisième génération dans les “ prochaines semaines ”.

Citant plusieurs sources au sein de l’industrie de la musique, Hits Double Daily affirme que le nouveau niveau de musique haute fidélité pourrait bientôt être lancé. La rumeur suggère qu’Apple ne recherche pas non plus un prix supérieur pour son niveau HiFi – il coûtera le même prix de 9,99 $ / mois. Spotify a révélé son intention de déployer prochainement un niveau Spotify HiFi, mais peu de détails ont été révélés.

La conférence mondiale des développeurs d’Apple aura lieu le 7 juin. Aucun matériel n’a été annoncé à la WWDC l’année dernière, mais cela pourrait l’être cette année. Selon certaines rumeurs, les nouveaux AirPod ressemblent davantage à des AirPods Pro mais ne disposent pas de certaines fonctionnalités Pro, comme la suppression active du bruit. Les rumeurs d’un lancement d’AirPod de troisième génération surviennent au milieu de la réduction de la production par Apple de la série AirPod.

Un rapport de Nikkei Asia confirme qu’Apple a réduit la production des AirPod de 25 à 30% en raison d’une baisse des ventes. Cette diminution est attribuée à une concurrence féroce dans l’industrie des écouteurs sans fil – des concurrents moins chers sont disponibles avec bon nombre des mêmes fonctionnalités.

Apple ne produira “ que ” 75 à 85 millions d’unités d’AirPods pour 2021.

Le plan de production initial visait à produire 110 millions d’unités cette année. «La réduction de commandes la plus importante concerne le deuxième trimestre vers le début du troisième trimestre», explique l’une des sources citées. «Les niveaux d’inventaire [in warehouses] et le stock d’AirPod en magasin est actuellement élevé – et la demande n’est pas aussi forte que prévu. »

Le rapport ne précise pas si la production d’AirPods Pro ou d’AirPods Max est affectée. Les AirPods et les AirPods Pro sont susceptibles de lancer des mises à jour de produits cette année – apportant une nouvelle demande. La production des nouveaux AirPods ne devrait cependant pas commencer avant le troisième trimestre 2021.

Si la rumeur s’avère vraie, Apple cherche peut-être à battre Spotify au niveau HiFi. Amazon Music a été le premier service de musique “ majeur ” à se lancer dans le streaming haute fidélité. Mais Deezer et Tidal proposent un streaming haute fidélité depuis des années maintenant – Tidal propose même un son de qualité Masters.

Apple n’est généralement jamais le premier à la table, même dans le monde de la technologie. Mais quand ça bouge sur un secteur, les choses changent. Si Apple adopte la musique haute fidélité pour vendre plus de ses AirPods Max à 550 $ avec prise en charge audio spatiale, cet effet d’entraînement entraînera des changements dans l’industrie de la musique. L’une des plus grandes plaintes concernant les services de streaming de musique HiFi parmi les consommateurs est le manque de morceaux de musique haute fidélité disponibles pour l’écoute.