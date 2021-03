Les AirPods et Apple Watch continuent de dominer le marché des appareils portables, selon de nouvelles données IDC

Apple continue de dominer l’industrie des appareils portables. Selon les dernières données d’IDC, les livraisons d’appareils portables d’Apple représentaient 36% du total des expéditions de l’industrie au cours du quatrième trimestre de 2020. Cela comprend Apple Watch ainsi que la famille de produits AirPods.

Le rapport explique que les livraisons d’Apple Watch ont augmenté de 45% d’une année sur l’autre, grâce à la gamme polyvalente des Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE.

En ce qui concerne la catégorie «hearables», qui comprend les AirPods, les AirPods Pro et les AirPods Max, IDC affirme que les expéditions ont augmenté de 22% d’une année sur l’autre. Le rapport complet explique:

Apple a de nouveau dominé le marché avec une part de 36,2% des expéditions du 4T20. Ses livraisons de montres ont augmenté de 45,6% grâce à l’attrait de trois modèles aux prix différents (Série 6, Watch SE, Série 3). Les expéditions Hearables ont également augmenté au cours du trimestre, bien que la croissance d’une année à l’autre ait ralenti à 22%, contre 28% et 29% au cours des deux trimestres précédents. Le ralentissement de la croissance reflète l’énorme taux d’adoption que le marché a connu au cours des derniers trimestres.

Au total, les analystes d’IDC estiment qu’Apple a expédié 55,6 millions de produits portables au quatrième trimestre 2020, contre 43,7 millions au quatrième trimestre 2019. Cela représente une croissance totale de 27% et donne à Apple 36,2% du marché total des vêtements portables. La plus grande concurrence d’Apple dans ce domaine est Xiaomi et Samsung, qui ont expédié respectivement 13,5 millions et 13,0 millions d’unités au cours du trimestre.

Le rapport IDC d’aujourd’hui suit également les données de l’analyste Apple fiable Ming-Chi Kuo, qui a écrit dans une récente note d’investisseur qu’Apple a expédié environ 90 millions d’AirPod en 2020 et s’attend à ce que ce chiffre tombe à environ 78 millions pour 2021. Les AirPods Max sont probablement limités. impact sur les expéditions, a écrit Kuo, ne représentant que 1 million d’unités sur l’ensemble de 2021.

Vous pouvez trouver le rapport complet sur IDC pour plus de détails sur l’industrie des vêtements dans son ensemble.

