Les AirPods et HomePods ne peuvent pas diffuser la nouvelle Apple Music sans perte – .

Tout comme les rumeurs le prétendaient récemment, Apple a annoncé cette semaine la prise en charge de la diffusion de musique sans perte pour Apple Music. La mise à niveau est gratuite pour tous les abonnés Apple Music, a annoncé Apple. Apple utilisera un nouveau codec, Apple Lossless Audio Codec (ALAC), pour son catalogue de plus de 75 millions de chansons. “Cela signifie que les abonnés Apple Music pourront entendre exactement la même chose que les artistes créés en studio”, a expliqué Apple dans l’annonce.

Mais aucun des modèles AirPods et HomePods que vous pouvez acheter actuellement ne prend en charge le nouveau mode Audio sans perte, même si vous le configurez sur votre iPhone et d’autres appareils capables de diffuser Apple Music et de le transmettre aux écouteurs et haut-parleurs pris en charge.

Apple a également annoncé que Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos était en cours de déploiement sur Apple Music. Spatial Audio est déjà disponible pour les films et les appareils AirPods, HomePods et Beats le prennent déjà en charge. Apple a déclaré dans son annonce que divers modèles d’AirPod et de HomePod prendraient en charge la musique Spatial Audio:

Apple apporte Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos à Apple Music. Dolby Atmos est une expérience audio révolutionnaire et immersive qui permet aux artistes de mixer de la musique afin que le son vienne de partout et d’en haut. Par défaut, Apple Music lira automatiquement les pistes Dolby Atmos sur tous les écouteurs AirPods et Beats avec une puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrés des dernières versions d’iPhone, iPad et Mac.

La section musique sans perte de l’annonce ne fait aucune mention de la prise en charge des AirPods ou des HomePods. Apple explique dans une note de bas de page que la musique sans perte a des exigences spécifiques, ce qui implique que certains appareils peuvent ne pas prendre en charge l’audio sans perte:

En raison de la grande taille des fichiers et de la bande passante nécessaire pour l’audio Lossless et Hi-Res Lossless, les abonnés devront opter pour l’expérience. Hi-Res Lossless nécessite également un équipement externe, tel qu’un convertisseur numérique-analogique USB (DAC).

Apple a ensuite confirmé à T3 et à Billboard que les AirPods Max et AirPods Pro ne prennent pas en charge Apple Music Lossless. Les deux AirPod haut de gamme prennent en charge le codec Bluetooth AAC lorsqu’ils sont connectés à un iPhone, de sorte qu’ils ne peuvent pas recevoir la pleine qualité des fichiers sans perte ALAC.

Les AirPods Max ne prendront pas non plus en charge le câble sans perte sur le câble Lightning, me dit la société. Pas encore de support Sonos pour le streaming sans perte. – Micah Singleton (@MicahSingleton) 17 mai 2021

Par ailleurs, Apple a déclaré à The Verge que le HomePod et le HomePod mini ne pouvaient pas non plus diffuser de musique sans perte.

Les abonnés Apple Music souhaitant profiter de la musique sans perte de meilleure qualité devront acheter des équipements supplémentaires. Ils devront s’assurer que les écouteurs filaires ou les dongles DAC fonctionnent avec le codec ALAC qu’Apple utilise pour la diffusion sans perte.

On s’attend généralement à ce qu’Apple lance de nouveaux modèles AirPods et AirPods Pro cette année. Cependant, il n’est pas clair s’ils prendront en charge la lecture de musique sans perte.

Le nouveau Spatial Audio et la diffusion de musique sans perte seront disponibles aux utilisateurs en juin.

