Les AirPods low cost de Xiaomi, pour 23 euros sur Amazon Prime Day | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi vend plusieurs modèles d’écouteurs, dont des blancs qui rappellent esthétiquement les AirPod d’Apple, tout en économisant la distance, d’autant plus que ceux-ci sont bien moins chers.

L’essor mondial des casques True Wireless a dynamisé plusieurs marques, qui ont acquis une part non négligeable de ce marché. L’un d’entre eux est bien évidemment Apple, dont les AirPod font partie de ses fans les plus fidèles. L’autre est sans aucun doute Xiaomi, mais pour des raisons différentes : ses écouteurs sont étonnamment bon marché.

Les AirDots de base à seulement 15 euros en sont un bon exemple. Ils ont été vendus en masse, bien qu’il existe plus de modèles et avec des finitions un peu meilleures, comme le Mi True Wireless Basic 2, que vous pouvez obtenir sur Amazon Prime Day pour seulement 22,99 euros.

Ces écouteurs sans fil sont dotés du Bluetooth 5.0 et d’un étui de chargement inclus. Son autonomie est d’environ cinq heures à chaque nouvelle recharge.

C’est l’un des prix les plus bas qu’ils aient eu, du moins en Espagne. La différence par rapport aux AirDots “normaux” est son design, blanc et plus similaire à celui des AirPods, bien qu’il améliore également la qualité audio et la durée de vie de la batterie.

Il ne fait aucun doute qu’il existe de nombreux écouteurs True Wireless à vendre dans cette gamme de prix, de pratiquement toutes les marques asiatiques, bien que Xiaomi domine d’une main de fer en Chine et en Occident.

Nous collectons les meilleures offres, remises et bonnes affaires que nous pouvons trouver lors du Prime Day les 21 et 22 juin, notamment dans les produits technologiques de toutes sortes.

Bluetooth 5.0 et jusqu’à 20 heures d’autonomie

Pourquoi ces écouteurs triomphent-ils ? Le prix est l’une des raisons, mais pas la seule. La qualité sonore est bonne sans être exceptionnelle, bien que suffisante pour la plupart des utilisateurs.

De plus, dans cette édition, Bluetooth est 5.0, une nouvelle norme qui améliore la stabilité du signal, l’efficacité énergétique et permet de les connecter plus facilement et plus rapidement à n’importe quel appareil.

N’oubliez pas que vous devez être un utilisateur Amazon Prime pour pouvoir profiter des offres Prime Day, bien que vous puissiez toujours vous inscrire pour le mois d’essai gratuit sans engagement de rester. Si vous le faites, vous bénéficierez également de la livraison gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.