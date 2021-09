Les AirPods Max bénéficient d’une remise de 99 $ aux côtés des offres M1 Mac

Jeudi est arrivé, et avec lui vient un nouveau lot des meilleures offres titrées par 99 $ de rabais AirPod max. Cela s’ajoute à une paire de remises notables sur le Mac M1, avec le dernier MacBook Air à 149 $ de rabais étant rejoint par un faible sur son homologue de bureau Mac mini. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les AirPods Max offrent une expérience d’écoute phare

Micro Center propose désormais les AirPods Max d’Apple en plusieurs couleurs pour 450 $. Marquant le deuxième meilleur prix à ce jour, l’offre d’aujourd’hui est bonne pour 99 $ d’économies tout en se situant à moins de 10 $ du plus bas historique et en offrant la remise la plus notable depuis des mois. Également disponible chez Woot pour 470 $ avec une expédition Prime plus rapide également.

Offrant une expérience d’écoute phare soutenue par la puce H1 d’Apple, les nouveaux AirPods Max arrivent avec l’une des meilleures suppressions actives de bruit que vous trouverez sur le marché. Cela s’accompagne de la prise en charge de Hey Siri, de Spatial Audio et de la lecture de 20 heures. Une construction haut de gamme complète l’équation, associant un cadre en aluminium à un auvent en maille tricotée et à des coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Nous avons trouvé qu’ils étaient une offre convaincante, mais chère dans notre examen pratique, bien que l’accord d’aujourd’hui aide certainement avec ce dernier.

Les économies de rentrée scolaire permettent de réduire de 149 $ le MacBook Air M1

Amazon propose désormais le dernier MacBook Air 13 pouces Apple M1 256 Go pour 850 $. Vous permettant d’économiser 149 $ sur le tarif en vigueur, l’offre d’aujourd’hui correspond à la deuxième meilleure que nous ayons vue dans tous les domaines et la meilleure en dehors des offres réservées aux étudiants.

En amenant M1 à une construction sans ventilateur, parfaite pour emporter ou utiliser loin du bureau, le dernier MacBook Air d’Apple offre tous les gains de performances que vous attendez. Centré autour d’un écran Retina de 13 pouces, il existe également une paire de ports Thunderbolt complétés par le Wi-Fi 6, ainsi que 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique,

Économisez 99 $ sur le dernier Mac mini M1 d’Apple

Amazon propose désormais l’Apple M1 Mac mini 256 Go pour 600 $. En retirant 99 $ de ce que vous paieriez habituellement, l’offre d’aujourd’hui marque un retour au plus bas historique.

Apportant la nouvelle puce M1 d’Apple sur le bureau, son dernier Mac mini est une excellente option pour ceux qui recherchent un moyen plus abordable de faire tourner macOS. Son encombrement compact ne prendra pas de place sur votre bureau mais vous permet également de brancher un moniteur de votre choix pour s’adapter aux exigences de votre poste de travail. Ses 256 Go de stockage interne sont également soutenus par 8 Go de RAM, ainsi qu’une paire de ports Thunderbolt et une sortie HDMI. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

