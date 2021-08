Les AirPods Max, en vente sur Amazon dans différentes couleurs avec jusqu’à 92 euros de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les écouteurs les plus complets d’Apple, les AirPods Max, ont baissé de prix et beaucoup sur Amazon Espagne, ce qui les abaisse également dans différentes couleurs.

Il est clair que si vous recherchez des écouteurs de qualité à tous points de vue, les Apple Airpods Max seront une excellente option et plus encore maintenant qu’ils le sont. réduit de 15% sur Amazon laissant son prix à 536,94 euros.

Ces écouteurs Apple sont le représentant ultime d’un produit de qualité où l’on ne recherche qu’un très bon niveau sonore, sinon que la conception et la fabrication sont aussi très importantes.

Je suis très ergonomique et confortable, non seulement dans le rembourrage des oreilles, mais dans la partie qui touche la tête où vous avez également des matériaux de qualité ainsi que d’autres qui vous permettront de l’avoir pendant des heures sur votre tête sans aucun problème.

Après des années de rumeurs, les écouteurs circumauraux d’Apple sont une réalité, et il semble que cela ait porté ses fruits. Avec un design unique, les AirPods Max se positionnent comme l’un des meilleurs casques antibruit du marché

En plus du confort, Apple a cherché à vous proposer des écouteurs avec un système audio hi-fi où la qualité et la puissance des basses sont très présentes, ce qui rend l’expérience beaucoup plus immersive.

Le système de suppression du bruit C’est l’un des meilleurs du marché, puisqu’il est capable de filtrer tout type de son externe vous permettant de vous immerger dans le meilleur de la musique que vous écoutez à ce moment-là.

Le son de ces écouteurs est basé sur un système surround Similaire au cinéma offrant des performances vraiment élevées pour tous les utilisateurs qui utilisent cet appareil.

De plus, il intègre un mode son ambiant, de sorte que lorsque vous marchez (par exemple) dans la rue, vous puissiez également entendre certains sons qui peuvent être intéressants et même nécessaires pour éviter tout problème. Mais tout cela sans s’arrêter pour profiter de votre musique préférée.

Commentaires

Presque le 80% des gens qui a acheté l’Apple AirPods Max a été satisfait, car cela lui a donné 4 ou 5 étoiles dans le système de notation Amazon.

“En ce qui concerne la conception et la construction, c’est ce à quoi je m’attendais, très bien, mais en termes de qualité sonore, cela a été incroyable et la désactivation de l’annulation du son, c’est magnifique”, déclare Jorge Díaz Bermejo.

“J’ai essayé d’autres casques et si vous êtes dans l’écosystème Apple… (et vous pouvez vous les offrir), n’hésitez pas. C’est incroyable de pouvoir passer de l’iPhone à l’iPad ou même au Mac, sans retirer votre casques et sans modifier aucun paramètre De plus, le son avec Apple Music et Dolby Atmos est Top “, est l’avis de Pablo Abellán.

