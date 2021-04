Les AirPods Max ont un rival: ces écouteurs Jabra ont un son professionnel et coûtent moins de 200 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les AirPods Max d’Apple ont fait irruption dans le segment des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme, bien que pour beaucoup moins d’argent, il existe des alternatives qui promettent également un excellent son.

Les nouveaux AirPods Max sont les écouteurs de la plus haute qualité d’Apple et ont un prix supérieur à 600 euros.

Sa qualité est incontestable, mais si vous êtes une personne qui apprécie un bon son, vous pouvez obtenir des modèles d’autres marques assez intéressantes pour un tiers du coût.

Nous avons un exemple dans Jabra Elite 85h, quelque des écouteurs supra-auriculaires sans fil d’une qualité exceptionnelle. La longue expérience de la marque en matière d’équipements et d’appareils de sonorisation le montre. Avant, ils coûtaient 212 euros, mais pour le moment, Amazon ne les vend que 194,80 euros.

Jabra Elite 85h sur Amazon

Avoir annulation active du bruit (ANC) et Smart Sound, analysant l’environnement sonore et s’y adaptant. Leur huit microphones bloquent le bruit et même le bruit du vent.

Le sien l’autonomie peut atteindre 41 heures et ils ont une charge rapide. Avec 15 minutes à travers la prise, vous aurez pour une utilisation de 5 heures. De plus, vous pouvez répondre aux appels et écouter de la musique.

Ils résistent à l’eau et à la poussière, vous pouvez donc courir avec eux. Et ils ont détection d’oreille pour savoir quand vous les enlevez, arrêt automatique de l’audio. À cela s’ajoute sa compatibilité avec les assistants vocaux.

Un autre avantage est qu’ils sont disponibles en différentes couleurs: noir, bleu, blanc et cuivre. Cependant, vous devez garder à l’esprit que les seuls à ce prix sont les noirs.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sont à la mode, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

Des écouteurs aux écouteurs

Près de 2200 clients ont évalué les écouteurs, 2 acheteurs sur 3 leur attribuant une note de 5 étoiles.

“Si os soy sincero, mi pena es no haber probado esta marca antes. La conocía porque pertenece al grupo GN y mi hermana, que trabaja en una clínica auditiva, me había comentado que los mejores audífonos que vende, suelen ser los ReSound, y il parait, Jabra, qui appartient au même groupe, utilise la technologie des nano aides auditives appliquée aux écouteurs. Sans surprise, ils sont 150 ans d’expérience.

“Si je dois souligner quelque chose à cet égard, c’est le serre-tête, qui a une robustesse palpable à la fois en élasticité et en torsion, car vous pouvez pratiquement l’étirer à l’infini, le tordre, ou faire ce que vous voulez, qui reviendra à son original. tel que je le vois, cela garantit le confort pour sa grande flexibilité, son excellente adaptabilité et son haut degré de résistance aux chocs, parce que je comprends que s’ils tombent au sol, le serre-tête ne se fendra pas, mais fléchira », explique R. García.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.