Les AirPods Max tombent pour la première fois à 500 euros, et de toutes les couleurs | La technologie

Si vous attendiez une opportunité d’acheter les AirPods Max un peu moins chers, vous le pouvez maintenant. Ils ont déjà franchi pour la première fois la barre des 500 euros.

Depuis leur mise en vente, les AirPods Max d’Apple n’ont cessé de baisser de prix petit à petit, une désescalade qui les amène aujourd’hui à leur prix historique le plus bas sur le Media Markt, qui dépasse même Amazon avec ses offres.

Les écouteurs haut de gamme d’Apple sont actuellement en promotion à seulement 499 euros, son prix historique le plus bas en Espagne, et c’est aussi une remise qui affecte toutes les couleurs dans lequel ils sont disponibles, ce qui n’est généralement pas habituel non plus.

Après des années de rumeurs, les écouteurs circumauraux d’Apple sont une réalité, et il semble que cela ait porté ses fruits. Avec un design unique, les AirPods Max se positionnent comme l’un des meilleurs casques antibruit du marché

En outre, Media Markt offre la livraison gratuite si vous les achetezBien que si vous préférez, vous puissiez récupérer votre commande dans des magasins physiques, si vous en avez un près de chez vous, ce qui, compte tenu de l’implantation territoriale de cette chaîne, ne serait pas étrange.

Comme nous avons pu effectuer une analyse approfondie des AirPods Max, nous pouvons dire qu’ils en valent vraiment la peine, malgré leur prix élevé. L’une des raisons pour lesquelles il le fait est la qualité de l’audio, qui est excellente à tout moment, ainsi que l’efficacité de la suppression active du bruit.

Non seulement cela, mais intègre de manière transparente Siri en tant qu’assistant virtuel, et c’est important si vous êtes complètement dans l’écosystème de produits d’Apple, avec des ordinateurs portables et des haut-parleurs intelligents, entre autres.

Le prix élevé est vraiment le seul inconvénient que l’on puisse mettre, même si ce n’est pas tant grâce à l’offre Media Markt, qui laisse, comme nous l’avons déjà dit, ces AirPods Max moins chers que jamais dans notre pays.

Amazon, sans aller plus loin, les vend 519 euros uniquement en noir. Les autres modèles sont plus chers, la différence de prix est donc suffisamment importante pour faire pencher la balance pour Media Markt.

