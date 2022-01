Les AirPods Pro 2 peuvent être livrés avec une prise en charge audio sans perte et un étui de chargement qui produit du son

Les AirPods Pro de deuxième génération peuvent prendre en charge Apple Lossless Audio Codec (ALAC) et pourraient même être livrés avec un boîtier qui émet un son pour vous aider à le trouver, selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider et 9à5Mac.

Il n’existe actuellement aucun modèle AirPods prenant en charge l’audio sans perte, une forme de compression de fichier qui préserve toutes les données du fichier audio d’origine, ce qui permet d’obtenir un son de meilleure qualité. Chaque modèle d’AirPods – même le coûteux AirPods Max – utilise Bluetooth pour fournir de l’audio, ce qui limite les appareils à l’utilisation du codec audio avancé (AAC), une forme de compression audio avec perte. Jusqu’à présent, les seuls appareils Apple pouvant profiter de l’audio sans perte sur Apple Music (et ailleurs) incluent l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple TV 4K et l’Apple HomePod. Le principal inconvénient de l’audio sans perte est que ses fichiers occupent plus d’espace de stockage sur votre appareil, et le diffuser en ligne peut rapidement consommer des données mobiles.

« Il existe un certain nombre de trucs que nous pouvons jouer pour maximiser ou contourner certaines des limites du Bluetooth »

Si les AirPods Pro 2 prennent en charge l’ALAC, Apple devra soit abandonner Bluetooth, soit franchir certains des obstacles de la technologie pour y parvenir. Les limites du Bluetooth ont été évoquées dans la récente interview de What Hi-Fi avec Gary Geaves, vice-président de l’acoustique chez Apple. Au cours de l’interview, Geaves a déclaré que l’entreprise devra travailler dur pour tirer le meilleur parti de la technologie Bluetooth, et a également noté qu' »il y a un certain nombre de trucs que nous pouvons jouer pour maximiser ou contourner certaines des limites de Bluetooth », mais » plus de bande passante » serait idéal – un indice potentiel de ce qui va arriver.

Quant à la possibilité d’un boîtier de charge qui émet du son, cela peut vous aider à trouver votre boîtier s’il est déjà séparé de vos AirPods – pour le moment, seuls les AirPods eux-mêmes font du bruit lorsque vous essayez de les localiser via l’application Find My. Également noté par . et AppleInsider, Kuo prédit que les AirPods Pro 2 pourraient arborer une refonte et pourraient se concentrer sur la forme physique, ce qui avait déjà été répandu par Bloomberg. De plus, Kuo dit qu’Apple pourrait sortir les AirPods Pro 2 au quatrième trimestre 2022, environ trois ans après la sortie des premiers AirPods Pro.