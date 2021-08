Les AirPods Pro, à petit prix : ils bénéficient d’une remise de 94 euros sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous voulez les écouteurs sans fil les plus avancés d’Apple, mais vous n’avez pas votre budget ? Profitez-en pour acheter les AirPods Pro à un prix minimum historique : ils bénéficient d’une remise de 94 euros et ils sont à vous pour seulement 185 euros.

Depuis que la firme de Cupertino les a introduits il y a des années, les écouteurs sans fil d’Apple sont la référence sur le marché. Les AirPods Pro sont la version la plus avancée en vente aujourd’hui et c’est l’un des modèles les plus recherchés par les utilisateurs.

Le principal problème est que leur prix est beaucoup plus élevé que ceux de la concurrence et qu’ils sont hors du budget de beaucoup de gens. Si tel est votre cas, nous avons une bonne nouvelle pour vous : Amazon les propose à un prix minimum historique et vous pouvez les acheter pour seulement 185 euros.

Le prix des AirPods Pro dans l’Apple Store officiel est de 279 euros, de sorte que Vous économisez rien de plus et rien de moins que 94 euros grâce à cette offre.

Depuis un certain temps, Amazon a considérablement baissé le prix des écouteurs antibruit actifs d’Apple. Au cours des trois derniers mois, ils ont été d’environ 200 euros, mais ils n’étaient jamais tombés à 185 euros, alors c’est le meilleur moment pour acheter les AirPods Pro les moins chers.

Comme nous avons pu le voir dans notre test, les AirPods Pro possèdent de nombreuses vertus et fonctionnalités intéressantes dont vous pouvez profiter. Par rapport aux Apple AirPods 2 normaux, la suppression active du bruit (ANC) est la caractéristique distinctive ce qui fait de ce modèle l’un des plus demandés par les utilisateurs.

D’autre part, par rapport au modèle standard, son design se démarque également. Les écouteurs sont plus compacts, avec des pôles plus courts et des coussinets d’oreille en silicone réglables pour un plus grand confort d’utilisation.

La clarté de l’audio de ses microphones est un autre des points forts des AirPods Pro. Cette fonctionnalité est très appréciée de nos jours, car elle en fait un très bon casque pour les appels et les appels vidéo.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que pour tirer le meilleur parti des AirPods Pro, vous devez disposer d’un appareil iOS. Bien que vous puissiez les coupler avec des téléphones et des tablettes Android, vous perdez de nombreuses fonctions, il vaut donc la peine de jeter un coup d’œil à d’autres écouteurs Bluetooth sans fil.

