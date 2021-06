Les AirPods Pro, au prix du Prime Day sur Amazon : sont toujours en vente pour 188 euros | La technologie

in

Les écouteurs d’annulation d’Apple, les AirPods Pro, maintiennent leur prix réduit dans les principaux magasins en ligne. Amazon les vend avec la livraison gratuite dans toute l’Espagne.

Si vous avez un iPhone et que vous recherchez des écouteurs, il ne fait aucun doute que les AirPods Pro font partie des favoris pour votre achat, même si bien sûr, ils sont assez chers si vous les achetez dans les magasins Apple officiels, qui les gardent à leur prix officiel, de 279 euros.

Cependant, ne paniquez pas : Il existe des offres pour acheter les AirPods Pro les moins chers, bien plus, et vous n’êtes pas obligé d’aller dans les magasins asiatiques mais sur Amazon Espagne. Ils sont ramenés à 188 euros, le prix qu’ils avaient lors du Prime Day il y a tout juste une semaine.

Ils sont à près de 100 euros de moins que son prix d’origine, le plus bas historique pour l’instant, du moins dans ce magasin.

La livraison est totalement gratuite partout en Espagne, que vous ayez ou non Amazon Prime. Cela dit, si vous vous inscrivez au mois d’essai gratuit de Prime – si vous ne l’avez pas déjà fait – vous aurez votre achat à la maison en seulement 24 à 48 heures ouvrables, selon l’endroit où vous habitez.

Un avantage de l’achat des AirPods Pro dans cette offre Amazon est qu’ils sont vendus par un magasin de confiance et vous vous assurez ainsi qu’il s’agit d’un produit original.. Malheureusement ce sont des écouteurs qui ont des contrefaçons très réussies, il est donc relativement facile d’acheter un clone chinois sans le savoir.

Comme nous avons pu le constater de visu dans leur analyse, ce que ces casques offrent est beaucoup, notamment pour les utilisateurs d’Apple qui utilisent Siri de manière intensive. Pour commencer, ce sont les seuls écouteurs True Wireless de cette marque à avoir une suppression du bruit, une caractéristique fondamentale à ce stade.

La qualité sonore est excellente à tout moment, et c’est qu’Apple a décidé de se lancer dans le secteur audio avec tout, c’est pourquoi ils ont déjà leurs AirPods Max à vendre partout sur la planète, que nous avons également pu tester et qu’ils sont beaucoup plus cher, oui.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.