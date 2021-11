Les AirPods Pro avec recharge sans fil, en vente avec 60 € de réduction sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les écouteurs les plus vendus d’Apple ont jusqu’à présent une réduction de prix plus que considérable, et c’est qu’Amazon les laisse 60 euros moins cher avec son étui de recharge sans fil.

Apple a déjà mis en vente ses nouveaux AirPods 3, quelque chose qui a eu l’effet domino habituel dans le reste des modèles de son catalogue, à commencer par les AirPods Pro, qui à l’occasion du mois du Black Friday sont à prix réduit et beaucoup en prix.

Dans la version qui comprend une housse avec recharge sans fil MagSafe, ils sont réduits à 219 euros, le prix qu’aurait l’édition avec une housse conventionnelle, celle avec recharge par câble, et avec trois mois d’essai Apple TV + inclus dans le prix.

Ceci signifie que en payant la même chose, vous obtenez le boîtier sans fil totalement gratuit, ce qui aide beaucoup à recharger vos casques pendant que vous dormez ou travaillez à l’aide d’une base de charge compatible.

C’est l’une des ventes qu’Amazon a déjà activées pour réchauffer les semaines avant le Black Friday. Evidemment, ce produit ne dispose pas d’un stock inépuisable, donc pour ne pas en manquer, il vaut mieux l’acheter si vous pensez que le prix est convaincant.

Il va sans dire que si vous êtes un utilisateur Apple, ce sont les meilleurs écouteurs que vous puissiez acheter, bien qu’il existe évidemment de très bons écouteurs à acheter, True Wireless et également avec suppression active du bruit.

Ces AirPods Pro ont une suppression du bruit et une excellente qualité sonore, comme nous avons pu le constater de première main dans leur examen, ce qui nous a laissé très satisfaits à tous les niveaux.

Comme toujours dans le cas d’Amazon Espagne, La livraison est totalement gratuite lorsqu’elle dépasse 29 euros de prix, et c’est pour tous ses utilisateurs, à la fois pour ceux qui ont un compte Prime et pour ceux qui n’en ont pas.

Cela dit, si vous vous inscrivez pour le mois d’essai gratuit sans engagement de séjour, vous recevrez votre achat beaucoup plus rapidement.

