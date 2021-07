Les AirPods Pro ont une remise de 50 euros, et avec un boîtier de recharge sans fil | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’une des meilleures offres à ce jour pour acheter les AirPods Pro est disponible. C’est bon pour la quantité et parce que cela affecte le modèle fourni avec un boîtier de recharge sans fil.

Ce sont quelques-uns des articulaires les plus célèbres au monde et l’un des plus convoités pour leur grande qualité non seulement de son, mais aussi de finitions. Actuellement, son prix est réduit de 18% à El Corte Inglés, la valeur à payer est donc tombée à 229 euros.

Il existe de nombreux systèmes qui aident à avoir une excellente qualité sonore tels que suppression active du son, mode ambiant, égalisation adaptative vague amplification à plage dynamique élevée qui peut être géré pour mesurer.

Dans quelle est la conception, en plus d’être très ergonomique et épouse la forme de l’oreille, offrant une isolation idéale, il est également livré avec résistance à la sueur et à l’eau (IPX4).

Acheter des AirPods Pro avec boîtier de recharge sans fil

Porter deux microphones avec technologie Beamforming avec lequel il est réalisé qu’ils travaillent comme un mains libres idéal, avec une très bonne qualité sonore et sans aucun type de coupure.

Il intègre des capteurs optiques, un accéléromètre avec détection de mouvement et un capteur de pression, tous conçus pour garantir que le système gestuel, qui intègrent les écouteurs, fonctionne parfaitement.

Si vous appuyez une fois, vous pouvez lire l’audio, le mettre en pause ou répondre à un appel, en appuyant deux fois tu change la chanson, en appuyant sur trois, vous revenez au sujet précédent et si vous maintenez enfoncé, vous pouvez basculer entre les suppression active du bruit et mode son ambiant.

Lire notre avis sur les AirPods Pro

Vous pouvez aussi utiliser Siri pour écouter une chanson, passer un appel, obtenir un itinéraire et bien plus encore, grâce à sa compatibilité totale avec l’assistant virtuel de Cupertino.

Le son est vraiment bon en grande partie grâce à l’incorporation du SiP (Système en Package) basé sur Puce H1.

La batterie des Airpods Pro monte jusqu’à 4,5 heures de lecture d’audio sur une seule charge (jusqu’à 5 heures avec suppression active du bruit et mode son ambiant désactivé) et jusqu’à 3,5 heures de conversation sur une seule charge.

Choisir de bons écouteurs adaptés à vos habitudes de port peut ne pas sembler facile, mais avec ce guide, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir.

Grâce à l’étui de charge compatible avec le Chargement sans fil QiEn plus d’apporter un câble Lightning, les écouteurs prennent en charge plus de 24 heures de lecture audio et plus de 18 heures de conversation.

Avec 5 minutes de charge dans le cas où ils vous parlent 1 heure de lecture audio ou enveloppe 1 heure de conversation, quelque chose qui vous sortira de plus d’une hâte.

N’hésitez pas à prendre ces AirPods Pro pour profiter de tout ce qu’ils proposent et économisez quelques euros pour l’offre que propose El Corte Inglés en ce moment.

