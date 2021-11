Les AirPods Pro s’ajoutent au 11.11 et tombent à seulement 189 euros avec la livraison depuis l’Espagne | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous êtes un utilisateur Apple et que vous souhaitez obtenir les AirPods Pro au meilleur prix, dans ce 11.11, vous avez une excellente occasion de le faire.

Aujourd’hui, nous sommes le 11.11 et, logiquement, l’un des magasins les plus compétitifs dans cette campagne est AliExpress, qui propose des milliers de produits pendant au moins 24 heures, en particulier de marques asiatiques telles que Xiaomi.

Cependant, il y a beaucoup plus, comme une offre sur les AirPods Pro qui les laisse beaucoup moins cher que d’habitude, pour seulement 189 euros et sans avoir besoin d’utiliser des coupons ou des codes d’aucune sorte.

Ils sont vendus par AliExpress Plaza, un détail important, car cela signifie que la livraison est gratuite et depuis l’Espagne, avec livraison en seulement 72 heures et avec une garantie de deux ans dans notre pays, des conditions que peu ont à envier à des magasins comme Amazon.

Il va sans dire que les performances de ces écouteurs sont excellentes à tous les niveaux, notamment pour la qualité du son, mais aussi pour l’efficacité de sa suppression active du bruit.

En outre, ce sont les seuls qui vous permettent d’interagir directement avec Siri à tout moment en utilisant des commandes vocales, pour n’importe quoi, que ce soit pour passer des appels ou demander des informations sur le trafic ou la météo, comme vous le feriez sur l’iPhone.

Nous avons pu les soumettre à une analyse à l’époque avec d’assez bons résultats à tous les niveaux, et plus d’un an plus tard, ils sont toujours l’une des meilleures options si vous êtes un utilisateur Apple et que vous souhaitez acheter des écouteurs.

Bien que les nouveaux AirPods 3 aient déjà été officiellement présentés, ils restent bien plus chers que les Pro, donc si votre budget est assez serré il existe évidemment une option moins chère.

Si vous avez des doutes entre ce modèle et l’une des marques telles que Jabra ou Sennheiser, voici un guide d’achat d’écouteurs avec tout ce que vous devez savoir avant de choisir l’un d’entre eux.

