Les AirPods Pro sont aujourd’hui une bonne affaire sur Amazon: pour 199 € ils peuvent être les vôtres, et avec toutes les garanties | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’une des avancées les plus récentes et appréciée par la communauté des utilisateurs est la casque sans fil à réduction de bruit active, une fonctionnalité qui nous permet de nous concentrer parfaitement sur tous ces thèmes musicaux que nous aimons, en évitant le bruit ambiant qui nous entoure.

Bien que des entreprises chinoises telles que Xiaomi aient lancé leurs propres écouteurs sans fil avec suppression active du bruit à des prix plus abordables, si vous recherchez vraiment la marque Apple, il y a les AirPods Pro, qui sont tous innovants et avant-gardistes, qui maintenant vous pouvez être vraiment bon marché.

Et vous pouvez déjà acheter les Apple AirPods Pro pour seulement 199 € sur Amazon, ce qui représente pas moins de 80 € de réduction par rapport à son prix précédemment marqué.

Le tout nouvel Apple Airpods Pro à seulement 199 euros chez Amazon

La bonne chose à propos de ces écouteurs Apple AirPods Pro à 199 €, ce n’est pas seulement leur réduction de 29% dont vous devriez profiter, mais vous pouvez les recevoir pendant les prochaines heures avec une garantie complète.

Ces écouteurs sans fil Apple AirPods Pro disposent non seulement de la suppression active du bruit susmentionnée, mais également d’un mode son ambiant, résistance à la sueur et à l’eau et vous pouvez même choisir trois mesures pour un ajustement parfait, en fonction du type d’oreille.

Vous pouvez également appuyer et maintenir le capteur de pression pour changer le mode de son ambiant et ainsi écouter ce qui vous entoure sans avoir à vous détacher du casque.

À l’intérieur, il a un amplificateur à plage dynamique élevée et le puce H1 populaire, offrant à l’unisson ce son exceptionnel dont se vantent ce type d’écouteurs de marque.

Et si vous aviez critiqué Apple pour la batterie, nous vous dirons que ces AirPods Pro permettent jusqu’à quatre heures et demie de lecture audio sur une seule charge, et plus de 24 heures d’autonomie avec plusieurs charges dans le boîtier.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.