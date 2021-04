Les AirPods Pro sont de retour sur Amazon après s’être vendus – et ils sont de 52 $ de réduction – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon a complètement vendu deux modèles d’AirPods le mois dernier, ce qui ne devrait pas être aussi surprenant compte tenu de la popularité des écouteurs Apple. Le premier modèle était celui d’Apple AirPods 2 avec étui de chargement sans fil, mais ils sont maintenant de nouveau en stock et de nouveau en vente avec une réduction de 30 $. L’autre modèle qui s’est vendu plus tôt ce mois-ci était le bien-aimé d’Apple AirPods Pro. Aujourd’hui, cependant, nous avons de formidables nouvelles: non seulement tous les modèles AirPods bien-aimés d’Apple sont de retour en stock après avoir été vendus, mais ils sont également en vente avec des remises importantes.

C’est une nouvelle passionnante pour plusieurs raisons différentes, mais principalement parce que la réduction Pro sur Amazon en ce moment vous fera économiser encore plus d’argent que ce que nous avons l’habitude de voir. Les AirPods Pro à réduction de bruit d’Apple au prix de 249 $ et Amazon les ont mis en vente le mois dernier pour 219 $. À l’heure actuelle, les AirPods Pro ne coûtent que 197 $ sur Amazon – c’est le prix le plus bas de 2021 à ce jour! Vous pouvez également économiser jusqu’à 40 $ sur les AirPods 2, c’est donc le moment idéal pour en acheter une paire et voir pourquoi tout le monde est si obsédé par eux.

Prix ​​courant Apple AirPods Pro: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Plus vendu AirPods Pro vous coûtera 249 $ si vous achetez une paire dans un magasin Apple ou si vous les commandez en ligne sur le site Web d’Apple. Malheureusement, c’est vrai que vous les ayez tout de suite ou même lors d’un énorme événement de vente comme le Black Friday. Apple ne fait pas de rabais, comme la plupart d’entre vous le savent trop bien. Inutile de dire que les AirPods Pro valent chaque centime au détail, mais pourquoi payer autant alors qu’Amazon les a toujours en vente à prix réduit? Vous trouverez généralement des AirPods Pro en vente au prix de 219 $ sur Amazon, ce qui représente une solide économie de 30 $. Ensuite, en de rares occasions comme avant les vacances, vous pourriez trouver une réduction encore plus importante. Bien que ce ne soit pas un jour férié aujourd’hui, AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon et ils sont maintenant en vente pour seulement 197 $. Cela signifie que vous économiserez 52 $ par rapport à leur achat chez Apple!

Les divers autres modèles d’AirPod d’Apple sont également réduits pour le moment également sur Amazon, y compris une réduction qui vient de devenir encore plus profonde. AirPods 2 avec étui de chargement sans fil sont également redescendus à 159,98 $ cette semaine, ce qui est un excellent prix. Et une dernière chose que vous voudrez peut-être noter: le nouveau chaud d’Apple AirPods Max sont encore difficiles à trouver en stock dans de nombreux magasins, mais ils sont actuellement disponibles sur Amazon et prêts pour une expédition Prime immédiate dans toutes les couleurs.

AirPods Pro

Annulation active du bruit pour un son immersif Mode de transparence pour entendre et se connecter avec le monde qui vous entoure Trois tailles d’embouts en silicone doux et coniques pour un ajustement personnalisable Résistant à la transpiration et à l’eau

Prix ​​courant Apple AirPods Pro: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

AirPods 2 avec étui de chargement sans fil

Ajustement universel confortable toute la journée Activé automatiquement, connecté automatiquement Configuration facile pour tous vos appareils Apple Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri» Commutation transparente entre les appareils

Apple AirPods avec boîtier de chargement sans fil Prix courant: 199,00 $ Prix: 159,98 $ Vous économisez: 39,02 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

AirPods 2

Activé automatiquement, automatiquement connecté Configuration facile pour tous vos appareils Apple Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri» Appuyez deux fois pour lire ou avancer

AirPods Apple avec étui de chargement (filaire) Prix courant: 159,00 $ Prix: 129,00 $ Vous économisez: 30,00 $ (19%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

AirPods Max

Le pilote dynamique conçu par Apple fournit un son haute fidélité L’annulation active du bruit bloque le bruit extérieur, de sorte que vous pouvez vous immerger dans la musique Mode Transparence pour entendre et interagir avec le monde qui vous entoure L’audio spatial avec suivi dynamique de la tête fournit un son de cinéma qui vous entoure

Nouveaux Apple AirPods Max – Gris sidéral Prix: 549,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.