Les AirPods Pro tombent au plus bas d’Amazon à 179 $, plus

Une nouvelle semaine est maintenant en cours et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par le meilleur prix à ce jour sur AirPods Pro à 179 $. C’est aux côtés des étuis officiels de la série iPhone 12 de 17 $ et une journée de stockage et de vente NAS sur Amazon. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les AirPods Pro tombent à un nouveau plus bas historique de 179 $

Amazon actualise désormais la gamme d’Apple des derniers AirPods présentés par les AirPods Pro à 179 $. Après avoir chuté au meilleur prix de l’année, l’offre d’aujourd’hui représente une économie de 70 $ par rapport au prix habituel de 249 $ et bat notre mention précédente de 1 $.

L’aspect le plus convaincant des AirPods Pro est sans doute la suppression active du bruit, qui s’associe à l’un des meilleurs modes de transparence du marché pour offrir une expérience d’écoute attrayante. C’est aux côtés de nouveaux ajouts comme Spatial Audio et la prise en charge de Dolby Atmos qui ont été lancés plus tôt cet été en plus d’autres nouvelles fonctionnalités de streaming sans perte. Sans oublier d’autres avantages tels que la prise en charge de Hey Siri, la résistance à l’eau IPX4 et l’autonomie de la batterie de 24 heures. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Économisez sur les étuis officiels pour iPhone 12 à partir de 17 $

Amazon efface maintenant la collection officielle d’Apple d’étuis pour iPhone 12 à partir de 17 $. Alors que vous trouverez les remises les plus importantes sur les coques iPhone 12 mini, les démarques d’aujourd’hui s’étendent aux étuis transparents et aux styles de cuir pour tous les combinés Apple de la génération précédente. Bien que notre premier choix soit l’étui en silicone pour iPhone 12/Pro MagSafe à partir de 30 $. En baisse de 49 $, vous envisagez 39 % d’économies et un nouveau plus bas historique.

L’étui en silicone officiel d’Apple enveloppe votre appareil de la série iPhone 12 dans une finition douce au toucher de qualité supérieure recouverte d’une doublure en microfibre à l’intérieur. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, il existe également une prise en charge de la charge MagSafe d’Apple. Découvrez notre couverture de plus près.

Amazon lance une journée jusqu’à 32% de réduction sur la vente de stockage

Amazon prend jusqu’à 32% de réduction une collection de stockage et de NAS de Synology, Crucial, Lexar, Toshiba, et plus encore. Avec des prix commençant à 20 $, notre premier choix est le NAS Synology DS220+ à 2 baies pour 239,99 $. Vous cherchez normalement 300 $, vous regardez un match du plus bas historique de Prime Day à 20% de réduction et toujours l’une des toutes premières baisses de prix dans l’ensemble.

Offrant une conception à 2 baies, l’un des derniers NAS de Synology est parfait pour tout, des sauvegardes Time Machine légères à la gestion des tâches du serveur multimédia Plex et plus encore. À l’arrière, il y a deux emplacements Gigabit Ethernet ainsi qu’une paire de ports USB 3.0. À maintes reprises, nous avons trouvé qu’il s’agissait d’une option convaincante, et vous pouvez obtenir le scoop complet dans notre examen pratique.

