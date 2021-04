Les AirPods sont-ils étanches? Voici ce que vous devez savoir

Les AirPod font partie des meilleurs écouteurs que vous pouvez acheter, surtout si vous avez un iPhone. Ils sont petits, élégants et faciles à utiliser. Cependant, il y a quelques choses que vous devriez probablement savoir avant de magasiner. Si vous espérez aller à la salle de sport et transpirer ou si vous vivez dans une zone pluvieuse, vous voudrez probablement savoir si vos AirPods sont étanches. Nous avons votre réponse, et ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles.

Il existe de nombreux modèles parmi lesquels choisir si vous recherchez des AirPod, nous les couvrirons donc tous. Consultez nos critiques ci-dessus si vous pesez toujours votre décision.

Mes AirPods sont-ils étanches? Qu’en est-il des AirPods Pro?

Malheureusement, non, vos AirPods ne sont pas étanches. Ils ne sont pas non plus résistants à l’eau. Peu importe qu’ils se chargent sans fil ou avec un câble Lightning, vous ne trouverez aucune classification IP d’aucune sorte. Vous pourriez peut-être les porter pour un entraînement léger, à condition de ne pas trop transpirer.

Si vous avez dépensé un peu plus d’argent sur les AirPods Pro, nous avons de meilleures nouvelles. Ces écouteurs haut de gamme sont certifiés IPX4, ce qui est bon pour la transpiration et les éclaboussures légères d’eau. Cela en fait votre meilleure option en tant que compagnon d’entraînement, et ils résisteront également mieux à la pluie. Cependant, ce n’est pas une suggestion que vous devriez les porter sous une averse torrentielle. Vous ne devriez probablement pas non plus les porter pour vous doucher ou nager.

Enfin, si vous avez dépensé de l’argent pour les AirPods Max à 549 $, vous devez savoir que c’est la seule éclaboussure qu’ils peuvent gérer. L’équipement audio le plus haut de gamme d’Apple abandonne la classification IP et n’offre aucune protection contre la pluie ou la poussière. Vous devrez tourner votre attention ailleurs si vous voulez des bidons solides qui peuvent supporter un peu d’eau.

Quels écouteurs puis-je acheter à la place?

Crédit: Adam Molina / Autorité Android

Si vous prévoyez de vous entraîner régulièrement ou si vous vivez dans un climat humide, cela vient peut-être de vous désactiver les AirPod. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas de chance. Il y a beaucoup d’écouteurs et d’écouteurs étanches à avoir, il suffit de savoir où chercher. Le dernier Galaxy Buds Pro de Samsung est doté d’une classification IPX7, qui résistera beaucoup mieux à l’eau. Les véritables écouteurs sans fil JayBird Vista sont une autre excellente option, et ils sont livrés avec des ailettes souples qui se verrouillent dans votre oreille.

Vous pouvez également consulter notre liste d’écouteurs d’entraînement liée ci-dessus. La plupart des options de cette liste offrent un certain degré de résistance à l’eau ou au moins une résistance à la transpiration pour suivre le rythme de la salle de sport. Nous avons choisi des options parmi Jabra, Bose et plus encore pour vous offrir une sélection solide.

Peut-être qu’Apple apportera une résistance à l’eau à ses écouteurs sans fil à l’avenir, mais pour le moment, votre meilleur pari est de vous diriger vers une option tierce.