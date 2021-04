Les AirTags d’Apple se vendent, mais utilisez cette astuce pour obtenir les vôtres à temps – .

Apple a dévoilé de nombreux nouveaux matériels cette semaine, mais les nouveaux iPad Pro, iMac et Apple TV sont des mises à jour des produits existants de la gamme Apple. La seule exception est l’AirTag, le premier tout nouveau produit d’Apple depuis les AirPods de première génération. Le tracker d’Apple fonctionne comme des appareils similaires connectés à un smartphone de concurrents, vous aidant à trouver les éléments manquants de loin. Cependant, AirTag a un avantage significatif sur les goûts de Tile et Chipolo, et c’est le vaste réseau d’iPhones circulant dans la nature qui agissent comme des balises qui peuvent rebondir sur le signal Bluetooth d’un objet AirTagged perdu.

Les précommandes AirTag ont officiellement ouvert leurs portes vendredi et le tracker est déjà en rupture de stock, les dates d’expédition glissant bien après la date de sortie du 30 avril. Cependant, il y a une bonne astuce que vous voudrez peut-être essayer pour vous assurer que votre premier AirTag, ou lot d’AirTags, arrive à l’heure la semaine prochaine.

Top Deal du jour Nous n’avons jamais rien vu de tel que cette offre Amazon qui rase 100 $ sur un drone caméra 4K le plus vendu! Prix ​​courant: 189,99 $ Prix: 89,99 $ Vous économisez: 100,00 $ (53%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Rendez-vous sur la page de précommande AirTag et vous trouverez deux options d’achat. Une seule unité coûte 29 $, tandis qu’un paquet de quatre se vend 99 $. Ce dernier est le meilleur choix, car vous économiserez de l’argent dans le processus. Vous ne pouvez associer jusqu’à 16 AirTags à votre identifiant Apple, donc cela devrait être le nombre maximum de trackers que vous achetez.

Quelle que soit l’option choisie, vous bénéficierez d’une livraison gratuite sans contact et d’une gravure personnelle gratuite à chaque achat. Ce sont les avantages typiques que vous obtiendrez d’autres produits Apple. Graver vos AirPods peut être mignon, mais ce n’est pas forcément pratique. D’autre part, la gravure des AirTags pourrait être utile. Les AirTags n’ont pas de caractéristiques distinctives à l’exception de leurs numéros de série uniques. Et vous devez gérer chaque balise individuelle depuis l’iPhone ou l’iPad. Placer un élément distinctif sur l’AirTag, comme un mot, un nombre, un emoji ou une combinaison de ceux-ci, peut vous aider à distinguer les AirTags et à reconnaître le vôtre en un coup d’œil sans avoir à passer par l’application.

Cependant, si vous décidez de graver vos AirTags lors de la précommande, vous ne les recevrez pas le 30 avril. Les délais de livraison sont revenus au 1er juin pour les options à un et à quatre paquets si vous choisissez la gravure lors du paiement au moment de la rédaction. Les dates de livraison pourraient s’écouler davantage si les gens continuent de les acheter. Les AirTags gravés ne peuvent pas non plus être commandés avec ramassage en magasin.

Retirez les gravures et vous pourrez acheter vos AirTags avec livraison en magasin et obtenir votre forfait la semaine prochaine. Choisissez la livraison à domicile et les AirTags en un ou quatre paquets seront expédiés à votre porte avant le 5 mai, selon les estimations au moment de la rédaction. C’est à vous de décider à quelle vitesse vous voulez vos AirTags. Les AirTags personnalisés peuvent être plus amusants et plus faciles à distinguer, mais vous devrez attendre plus d’un mois pour les obtenir. Ignorez la gravure et choisissez le ramassage en magasin, et vous pouvez toujours acheter des AirTags qui pourront être utilisés vendredi prochain.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon retournent ces superbes guirlandes Edison d’extérieur – maintenant plus de la moitié! Prix ​​courant: 69,99 $ Prix: 31,43 $ Vous économisez: 38,56 $ (55%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.