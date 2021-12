Les AirTags sont accusés de vols de voitures de luxe, mais ce n’est pas un problème propre à Apple

Après des années de rumeurs, les AirTags ont été officiellement publiés plus tôt cette année avec un ensemble robuste de fonctionnalités Find My ainsi que des précautions de sécurité. Au cours de la semaine dernière, cependant, une histoire hors du Canada a gagné du terrain après que la police a averti que des voleurs utilisaient des AirTags pour « localiser et voler » des voitures de luxe.

Le service de police régional de York a publié une déclaration la semaine dernière détaillant la situation. Selon le département, des agents ont enquêté sur cinq incidents impliquant des AirTags utilisés pour voler des voitures de luxe. Les AirTags seraient placés dans des « zones hors de vue des véhicules cibles lorsqu’ils sont garés dans des lieux publics ».

Les voleurs traquent ensuite les véhicules ciblés jusqu’au domicile de la victime, où ils sont volés dans l’allée. A partir de là, voici comment la situation se déroule :

Les voleurs utilisent généralement des outils tels que des tournevis pour entrer dans les véhicules par la porte du conducteur ou du passager, tout en veillant à ne pas déclencher d’alarmes. Une fois à l’intérieur, un appareil électronique, généralement utilisé par les mécaniciens pour reprogrammer les réglages d’usine, est connecté au port de diagnostic embarqué sous le tableau de bord et programme le véhicule pour qu’il accepte une clé que les voleurs ont apportée avec eux. Une fois la nouvelle clé programmée, le véhicule démarre et les voleurs l’emmènent.

La police conseille aux propriétaires de voitures « d’inspecter votre véhicule régulièrement et d’appeler la police si vous remarquez des dispositifs de suivi potentiels suspects ».

Voici un contexte important : le service de police régional de York affirme que plus de 2 000 véhicules ont été volés dans la région. Les AirTags, quant à eux, ont été retracés jusqu’à cinq de ces vols – un pourcentage incroyablement faible.

De plus, alors que les AirTags sont blâmés pour ces vols, les traqueurs GPS sont depuis longtemps utilisés par les voleurs de voitures pour suivre des cibles potentielles. Dans de nombreux cas, ces trackers sont encore moins chers que les AirTags, mais ils ne sont bien sûr pas fabriqués par Apple.

Apple a déployé une gamme de fonctionnalités de confidentialité pour les AirTags dans le but de les rendre aussi sûrs que possible. En juin, la société a mis à jour les AirTags pour ajuster la période de temps nécessaire pour que les AirTags émettent une alerte sonore après avoir été séparés de leur propriétaire. Un AirTag jouera désormais un son après avoir été séparé de son propriétaire à un moment aléatoire dans un intervalle de huit heures et 24 heures.

Dans le contexte des vols de voiture, cela signifie que les voleurs doivent agir assez rapidement entre le placement de l’AirTag sur la voiture cible et la réalisation du vol.

Apple a également confirmé qu’il travaillait sur une application Android qui détectera les AirTags et autres accessoires compatibles Find My. Apple dit que l’application sortira dans le courant de l’année, mais nous n’avons pas encore de date de sortie officielle. Sur iOS, vous pouvez rechercher des AirTags et d’autres appareils compatibles Find My autour de vous en utilisant l’application Find My.

Enfin, l’un des plus gros concurrents d’Apple dans ce secteur est Tile, qui vient d’être racheté par la plateforme de partage de localisation Life360. Peu de temps après l’annonce de l’acquisition de Tile, un rapport a révélé que Life360 vendrait les données de localisation de ses 33 millions d’utilisateurs à « pratiquement tous ceux qui souhaitent l’acheter ».

En fin de compte, il ne fait aucun doute que les AirTags et les traceurs GPS en général peuvent poser des risques pour la sécurité et la sûreté, mais Apple fait déjà beaucoup pour rendre l’expérience aussi sûre que possible pour les utilisateurs. Il reste encore des problèmes à résoudre, tels que l’amélioration de la fiabilité de l’application Find My, mais les histoires sensationnalistes sur les AirTags utilisés pour les vols de voitures n’arrangent pas la situation.

