Les AirTags sont utilisés pour voler des voitures

Les AirTags d’Apple sont utilisés par les voleurs de voitures pour traquer les véhicules haut de gamme.

Dans un nouveau rapport publié par la police régionale de York en Ontario, au Canada, le ministère met en garde contre une nouvelle méthode que les voleurs de voitures utilisent pour identifier les véhicules qu’ils veulent voler : les AirTags. Selon le rapport, les suspects laissent un AirTag sur un véhicule, le suivent jusqu’à une résidence, puis le volent dans l’allée de la victime.

Depuis septembre 2021, les agents ont enquêté sur cinq incidents où des suspects ont placé de petits dispositifs de repérage sur des véhicules haut de gamme afin de pouvoir les localiser et les voler plus tard. Les « étiquettes d’air » de marque sont placées dans des zones hors de vue des véhicules cibles lorsqu’ils sont garés dans des lieux publics comme des centres commerciaux ou des parkings. Les voleurs traquent ensuite les véhicules ciblés jusqu’au domicile de la victime, où ils sont volés dans l’allée.

La police recommande les conseils de sécurité suivants pour éviter que leurs véhicules ne soient volés :

Si possible, garez votre véhicule dans un garage fermé à clé. La plupart des véhicules sont volés dans une allée. Utilisez un antivol au volant. Il agira également comme un moyen de dissuasion visible Installez un verrou sur le port de données. Ce dispositif simple peut être acheté en ligne et bloque l’accès au port de l’ordinateur où les voleurs accèdent pour reprogrammer les clés du véhicule Envisagez l’achat d’un système de vidéosurveillance de qualité. Assurez-vous que les caméras sont correctement placées et fonctionnent pour une utilisation de jour comme de nuit. Familiarisez-vous avec le système afin qu’il puisse être examiné et accessible facilement Inspectez votre véhicule régulièrement et appelez la police si vous remarquez des dispositifs de suivi potentiels suspects