Les ajouts PlayStation Now pour septembre incluent Tekken 7

Sony a annoncé aujourd’hui les nouveaux jeux qui apparaîtront sur son service de jeux en nuage PlayStation Now au mois de septembre, qui comprendront des entrées populaires dans des franchises de longue date ainsi que des indépendants à la mode.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

À partir du mardi 7 septembre, PlayStation Now ajoutera Tekken 7, Final Fantasy 7, Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition, Windbound, Moonlighter et Killing Floor 2. A noter que Tekken 7 en particulier était déjà disponible dans certains territoires et sera quittera le service le 28 février 2022, mais à part cette mise en garde, c’est une liste de jeux qui ne peut que rendre le service PlayStation Now d’autant plus attrayant. (Bien qu’en ce qui concerne Killing Floor 2, il peut y avoir une mise en garde encore plus grande concernant le développeur et l’éditeur Tripwire.)

Plus important encore, l’ardoise montre à quel point la marque PlayStation a parcouru depuis ses débuts. Final Fantasy 7 était un jeu qui définit l’industrie lors de sa sortie, mais le voir juxtaposé à la sélection diversifiée de jeux actuels – des jeux de combat de premier plan comme Tekken 7, des CRPG comme Pathfinder: Kingmaker, des indépendants comme Moonlighter et Windbound – met tout dans perspective. Espérons simplement que Sony puisse continuer à améliorer la qualité du backend de son service de cloud gaming.

PlayStation Now est le service d’abonnement de jeux en nuage de Sony avec des centaines de jeux à travers l’histoire de PlayStation jusqu’aux jeux PS4. Vous pouvez obtenir un abonnement à partir de 9,99 $ par mois.