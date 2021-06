Les ajustements de piste produiront-ils une course plus animée au Paul Ricard ? Cinq points de discussion du GP de France · .

Les modifications apportées à la surface de la piste au Paul Ricard peuvent faciliter les dépassements sur un circuit où les voitures de Formule 1 ont du mal à dépasser.

Mais un changement de date à la 11e heure pour le Grand Prix de France signifie que l’une des stars du spectacle ne sera pas là: la course publique prévue de Romain Grosjean dans une voiture de Formule 1 Mercedes n’aura pas lieu car il court aux États-Unis, bien que son La course aura lieu sur la piste plus tard cette année.

Le nouvel asphalte changera-t-il la course ?

Un total de 73 dépassements au cours des 106 tours parcourus depuis son retour au calendrier F1 en 2018 peut ne pas sembler trop mal pour Paul Ricard, mais le circuit français s’est rapidement construit une réputation de courses de Grand Prix ennuyeuses qu’il a décidé de se débarrasser pour 2021.

Pendant la période où il n’avait pas organisé de course l’année dernière, il a fait appel au Studio Dromo – qui a rénové Silverstone et Zandvoort – pour se mettre au travail sur le circuit. Plus de 70 % de la piste de 5,8 kilomètres a été travaillée au « maximum » avec des cambrures et des crêtes modifiées, non seulement améliorant le drainage, mais posant également plus de défis aux pilotes et, espérons-le, conduisant à plus de combats sur la piste.

Caractéristique : Paul Ricard reprofile les virages dans le but d’améliorer la courseCependant, le resurfaçage de la piste signifie également qu’elle sera plus lisse que les deux dernières fois où la F1 a couru là-bas, et un asphalte plus cohérent sans bosses a tendance à conduire à moins d’erreurs et donc à moins de dépassements. Et puis, si ceux qui sont aux avant-postes des qualifications ouvrent également la voie au rythme de course, comme ce fut le cas les deux dernières fois, alors l’action peut dépendre de qui s’arrête quand.

Mercedes de retour sur une piste normale, et de retour en forme ?

Deux performances assez anormales de Mercedes ont coïncidé avec le paddock se dirigeant vers deux pistes plutôt anormales à Monaco et à Bakou, et on s’attendrait à ce que le retour à un circuit plus conventionnel au Paul Ricard entraîne un retour à la forme.

Lewis Hamilton a remporté le GP de France en 2018 et 2019, et cette dernière année, personne n’a pu approcher le rythme de Mercedes en qualifications. Hamilton a remporté sa deuxième victoire sur le circuit par 18 secondes et Ferrari était la seule équipe à n’avoir aucun de ses pilotes dépassé par le vainqueur.

Hamilton a remporté les deux courses au Paul Ricard depuis le retour de la F1 Des vents violents dans la ligne droite du Mistral pourraient punir les voitures à faible inclinaison comme celle de Mercedes lorsqu’elles changent de direction, mais près de trois mois de développement ont maintenant rendu la W12 plus stable, voire plus rapide. Le circuit propose un mélange de virages à haute et basse vitesse du type pour lequel les voitures de F1 sont conçues et développées, et la forme de Mercedes lors des premières courses a montré qu’elle avait la voiture à battre sur des tracés conventionnels.

Cependant, ce ne sont pas seulement les temps au tour qui ont freiné Mercedes récemment, avec des ratés répétés d’arrêts aux stands et des décisions stratégiques en qualifications et les courses qui se sont déroulées à leur désavantage. Donc, changer de paysage peut ne faire aucune différence.

Le « nouveau championnat » d’Alonso

Le retour de Fernando Alonso en F1 le place actuellement devant son coéquipier d’Alpine Esteban Ocon au classement du championnat, mais c’est Ocon qui a marqué à plusieurs reprises et a déjà surqualifié Alonso à quatre reprises.

Il voit Paul Ricard comme le début d’un “nouveau championnat” pour lui à son retour, en raison de la méconnaissance d’une grande partie des six premiers tours.

“D’une certaine manière, le début de saison n’est pas le meilleur calendrier possible pour un nouveau pilote”, a-t-il déclaré.

« J’avais Imola, j’avais Portimao, deux circuits sur lesquels je n’avais pas couru depuis des années, ou jamais comme à Portimao. Et les gars, ils couraient il y a quatre mois dans le championnat de l’année dernière. Et puis deux circuits urbains : Bakou et Monaco.

“Donc, les six premières courses du championnat, quatre auxquelles ils ont été extrêmement difficiles à s’habituer. Donc de France, un nouveau championnat j’espère, rien que pour moi. Du côté de l’expérience, j’espère que nous pourrons obtenir quelque chose que je ressens un peu mieux dans l’équilibre de la voiture, et plus de retours que ce que je ressens maintenant.

Début du premier triple en-tête 2021 de F1

Ce week-end est le premier des quatre “triples têtes” Paul Ricard a lancé la toute première tentative de F1 de courir trois week-ends consécutifs en 2018, et le cauchemar logistique de cela a été éclipsé par les cauchemars logistiques des fans car il y avait des files d’attente durant des heures qui ont amené certains fans à abandonner l’espoir de voir des voitures de F1 et d’autres à abandonner leurs véhicules et à se rendre sur le circuit.

Les équipes rentraient dans les hôtels du circuit après minuit le jour des qualifications et de la course, donc un long départ pour ce qui allait être de longues semaines n’était pas du tout apprécié. Après avoir effectué leur dernière évasion dimanche soir, beaucoup se sont ensuite dirigés sur plus de 1 100 kilomètres au nord-est jusqu’au Red Bull Ring, au cœur des Alpes styriennes. A la suite de ce week-end, encore 1650 km de route pour ceux qui allaient directement à Silverstone et encore plus pour les équipes italiennes faisant un détour par leurs usines.

Il a été surnommé une course entre les courses, décrite dans des détails épuisants ici, et était une expérience qui n’a pas été répétée pour 2019. Cependant, la saison 2020 frappée par la pandémie a dû utiliser la compression du calendrier, avec des courses consécutives. étant le format pour les neuf premiers tours de l’année, bien qu’il y ait eu au moins beaucoup moins de déplacements que même un programme F1 espacé aurait.

La décision de Liberty Media d’étendre le calendrier de la F1 à un nombre record de grands prix cette année signifie cependant plus de triples titres, avec Paul Ricard une fois de plus le point de départ. Cela aura un impact sur le personnel de la F1, et les gens qui travaillent plus dur sont plus susceptibles de faire des erreurs. Mais est-ce que quelqu’un peut se permettre de se détendre un peu ou de conduire plus prudemment pour préserver l’énergie et les pièces pour les semaines à venir ? Pas vraiment en F1.

Le retour des limites de piste

Rapport: Perez ‘a une pénalité pour avoir suivi les règles’Les limites de la piste ont dominé le discours lors des conférences de presse lors des quelques premières courses de la saison, rivalisant avec la bataille Mercedes contre Red Bull à l’avant et les luttes des pilotes changeant d’équipe plus loin sur la grille, mais une fois que le paddock s’est dirigé vers les circuits urbains, il est pratiquement devenu un pas de sortie.

Et maintenant, ils se dirigent vers le circuit peut-être plus réputé pour les violations des limites de la piste que tout autre.

Daniel Ricciardo est passé de la septième à la 11e place au GP de France 2019 à la suite de deux pénalités liées aux limites de la piste appliquées après la course, avec le long run-off tout autour de la piste, dit en plaisantant par certains comme plus attrayant que la course en cours.

La surface plus lisse et plus adhérente du circuit cette année devrait signifier moins de moments sauvages de perte d’adhérence des pilotes – même avec les changements de règles de 2021 qui réduisent l’appui aérodynamique – mais si les vitesses sont plus élevées dans les virages qu’elles ne l’étaient deux ans, les équipes pousseront certainement les limites de la piste et les dépasser. C’est un scénario que Pirelli espère ne pas se produire, et c’était même avant Bakou.

Les problèmes de pneus de la F1 continuent

Pirelli devrait faire la lumière sur les défaillances de pneus à Bakou Les deux défaillances de pneus à grande vitesse survenues lors de la dernière course en Azerbaïdjan ont soulevé de nombreuses questions inconfortables pour la Formule 1. hors saison pour éviter une répétition des échecs de l’année dernière, pourquoi se produisent-ils encore ?

Le fournisseur officiel de pneus de F1, Pirelli, doit présenter ses conclusions avant la course de ce week-end. Un détail curieux des derniers échecs est qu’ils se sont produits sur une piste qui n’est pas particulièrement pénalisante pour les pneus. Le Paul Ricard est un tracé plus exigeant et Pirelli a apporté trois composés du milieu de sa gamme – les C2, C3 et C4 – pour la course de ce week-end.

