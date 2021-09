Les alarmes sonnent avec Jordi Alba dans l’équipe espagnole

in

Luis Enrique a facilité l’alignement du match entre le Kosovo et l’Espagne avec une absence très notable. Jordi Alba n’apparaît pas dans le onze de départ confirmant qu’il n’est pas à cent pour cent physiquement. Le côté est touché, il traîne une certaine gêne musculaire, et Lucho n’a pas voulu le forcer.

Alba a joué le premier match de cette fenêtre internationale contre la Suède, mais il n’avait plus de minutes dimanche contre la Géorgie et à Pristina il sera dès le début sur le banc. Luis Enrique a déjà appelé Reguilón, de Tottenham, en urgence lundi, après la chute de Gayà dans le match de Badajoz et l’ancien Madridista commencera.

Celui de L’Hospitalet sera de retour à Barcelone ce jeudi avec Busquets et Eric Garcia et ce sera alors que les médecins blaugans l’examineront. Le Barça est très en attente de son état puisqu’il n’a pas d’autre né dans la première équipe et la seule alternative, Sergiño Dest, est aussi touché de son passage par la sélection des Etats-Unis.