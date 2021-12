Les albums de Blondie que vous devriez absolument posséder

Invariablement liée à l’explosion punk rock de New York à la fin des années 70, Blondie avait l’intelligence de la rue et l’attitude rebelle pour coïncider avec le nihilisme naissant du rock’n’roll simplement en étant au bon endroit au bon moment. Mais en tant que groupe à l’origine influencé par un melting-pot musical du doo-wop du début des années 60 au rock garage, leurs paroles intelligentes et leur composition pointue ont fait de leur musique une classe à part. Ils ont exploité brièvement le punk à leurs propres fins, mais leur mot d’ordre était l’expansion de leur son, et ils ont rapidement évolué.

Au moment où Blondie a été fondée par le guitariste Chris Stein et la chanteuse Deborah Harry à la fin de 1974, ils étaient déjà des musiciens expérimentés. À la fin des années 60, Harry était un choriste dans le groupe folk-rock Wind In The Willows. Elle a ensuite rejoint les proto-punks The Stillettoes, qui ont engagé Chris Stein comme guitariste. Le groupe est né dans la légendaire salle Max’s Kansas City de New York où Harry travaillait comme serveuse. Les Stillettoes ont également joué régulièrement au 315 Bowery, avant sa réouverture en 1973 sous le nom de CBGB.

Plusieurs changements de personnel et de nom de groupe ont suivi la dissolution des Stillettoes. Le groupe d’Harry et Stein s’appelait d’abord Angel And The Snake, puis Blondie And The Banzai Babies, avant de le simplifier heureusement en Blondie – du nom de l’ex-Playboy Bunny Harry par les camionneurs. Son look de bombe blonde signifiait qu’elle deviendrait l’une des icônes féminines les plus photographiées de la fin du 20e siècle. Plus important encore, Harry deviendrait une influence durable sur les musiciennes pour les décennies à venir.

Le charismatique batteur Clem Burke, âgé de 18 ans, a été ajouté à la formation, suivi de son ami, le bassiste Gary ‘Valentine’ Lachman. Jimmy Destri les rejoint ensuite aux claviers. Lachman a démissionné après le premier album de Blondie et a été remplacé par un autre ami de Burke, Frank Infante. Infante est ensuite passé à la deuxième guitare, avec Nigel Harrison à la basse, consolidant ainsi la formation classique de Blondie.

Leur troisième album, Parallel Lines de 1978, a été une énorme percée internationale pour Blondie. Autant un album emblématique des années 70 que Led Zeppelin IV, Never Mind The Bollocks ou The Dark Side Of The Moon, c’est un classique rock-pop. Après avoir diversifié leur son éclectique et absorbé des influences comme le disco, le funk, le reggae et le rap, le groupe s’est séparé après le sixième album de 1982, The Hunter. Ils se sont réunis en 1999 et ont enregistré cinq autres albums à ce jour.