Les albums de Pink Floyd obtiennent une mise à niveau haute résolution au milieu du succès continu des classiques

Le service de streaming haute résolution Qobuz a discrètement mis à niveau les albums de Pink Floyd – dont The Dark Side of the Moon (1973) et The Wall (1979) – en audio 24 bits au milieu d’un succès commercial continu pour les sorties de catalogue.

La société parisienne Qobuz, qui a levé 11,7 millions de dollars en septembre 2020, a récemment lancé des éditions 24 bits (et 96,0 kHz) de la musique du groupe intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, y compris des options haute résolution pour Wish You Were Here ( 1975), Animals (1977) et l’album live Live at Knebworth 1999, pour n’en nommer que quelques-uns.

La mise à jour haute définition a également eu un impact sur plusieurs albums solo du chanteur et guitariste de Pink Floyd, David Gilmour, About Face (1984), On An Island (2006), Rattle That Lock (2015) et des enregistrements en direct parmi eux. Alors que Qobuz n’a pas officiellement reconnu le développement d’une sortie – ni Sony Music (SME) ou Pink Floyd, d’ailleurs – une bannière au sommet de la page de destination des albums sur le service souligne que les œuvres sont « disponibles en haute résolution pour la première fois. »

De plus, le directeur général de Qobuz USA, Dan Mackta, a confirmé à DMN que SME venait de transmettre la mise à jour correspondante, avec les nouvelles images de couverture, les actifs associés et, bien sûr, les fichiers eux-mêmes. S’appuyant sur ce point, les albums de Pink Floyd sont actuellement étiquetés avec le label « master » sur Tidal, tandis que l’application mobile d’Amazon Music (qui, avec Apple Music, a commencé à proposer aux abonnés le streaming hi-fi sans frais supplémentaires au cours de l’été) montre que les mêmes versions sont disponibles pour diffuser en Ultra HD.

Comme mentionné initialement, cette adoption de l’audio haute définition pour des albums vieux de plusieurs décennies arrive alors que les sorties de catalogue – des projets devenus disponibles pour les fans il y a plus de 18 mois – représentent les deux tiers de toute la consommation de musique aux États-Unis, selon MRC. Données.

Malgré certains désaveux antérieurs de l’audio haute fidélité – et des questions persistantes sur la viabilité financière des plates-formes destinées aux audiophiles – les albums améliorés de Pink Floyd (et un certain nombre d’autres sorties à ce jour) semblent refléter la confiance continue des grands labels dans le potentiel de gain des classiques. Les dirigeants et les nombreuses entreprises qui investissent des millions dans la propriété intellectuelle musicale semblent également optimistes quant au fait que certaines versions célèbres de longue date atteindront de nouveaux publics à l’avenir.

Sur ce plan, Fleetwood Mac (dont les albums sont disponibles en hi-fi sur Qobuz) est devenu décidément populaire parmi les auditeurs de la génération Z l’année dernière, suite à une tendance virale TikTok impliquant « Dreams ». Au cours des 12 mois suivants, Mick Fleetwood, Christine McVie, Lindsey Buckingham et Stevie Nicks ont profité de leurs catalogues.

Plus récemment, Led Zeppelin est arrivé sur TikTok, tandis que la succession de David Bowie serait en train de négocier une vente de 200 millions de dollars du catalogue d’écriture de chansons du créateur né à Londres.