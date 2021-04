Les albums d’outils franchissent de nouveaux jalons de ventes aux États-Unis

OUTILpremier album de, 1993 “Reflux”, a été officiellement certifié triple platine le 15 avril par le RIAA (Association de l’industrie du disque d’Amérique) pour des ventes supérieures à trois millions d’exemplaires. Le même jour, les années 2001 “Lateralus” a également reçu le statut de triple platine, tandis que les années 2006 “10 000 jours” a été certifié double platine.

Août dernier, OUTILle dernier album de “Inoculum de peur” a été certifié or pour des ventes de plus d’un demi-million d’exemplaires.

le RIAA a développé son programme de récompenses d’or et de platine en 1958 pour honorer les artistes et créer une norme permettant de mesurer le succès commercial d’un enregistrement sonore. Le programme a déposé le disque d’or et officialisé la pratique de l’industrie consistant à remettre des prix aux artistes pour leurs réalisations dans le domaine de la vente de musique.

Actuellement, le RIAA attribue une récompense en or pour 500 000 unités vendues, une distinction en platine pour 1 million d’unités vendues et une récompense en diamant pour plus de 10 millions d’unités vendues.

À l’ère du streaming, chaque album numérique permanent ou vente d’album physique compte pour 1 unité à des fins de certification, 10 téléchargements permanents de pistes à partir de l’album comptent pour 1 unité à des fins de certification et 1500 flux audio et / ou vidéo à la demande de l’album. compter pour 1 unité. Pour les chansons, 150 flux audio et / ou vidéo à la demande comptent pour 1 unité à des fins de certification.

En août 2019, OUTILL’ensemble du catalogue enregistré a été mis à disposition sur des services numériques et de streaming. Les quatre premiers albums studio précédents du groupe – “Reflux”, “Ænima”, “Lateralus” et “10 000 jours” – et le premier EP du groupe en 1992, “Opiacé”, ont été libérés. OUTIL a été l’un des derniers résistants du secteur de la musique à garder toute sa musique hors du domaine numérique.

“Notre obsession et notre rêve d’un monde où la règle du BetaMax et du Laser Disc a pris fin”, Maynard James Keenan plaisanté à l’époque. “Il est temps pour nous de passer à autre chose. Mais n’ayez crainte. Il y a une toute nouvelle chose que nous pensons que vous allez vraiment creuser. Ça s’appelle les téléchargements numériques et le streaming. Préparez-vous pour l’avenir, les gars!”

