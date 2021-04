Les albums emblématiques de Frank Zappa désormais disponibles en haute résolution sur Qobuz

Qobuz, le fournisseur de streaming et de téléchargement Hi-Res des mélomanes, s’est associé à UMe et Zappa Records pour fournir des dizaines de Frank Zappa albums pour la première fois en Hi-Res Audio.

Fondée à Paris en 2007, Qobuz est le premier service de diffusion de musique Hi-Res au monde et un pionnier du son de haute qualité. Lancé sur le marché américain en 2019 et disponible dans 11 autres pays à travers le monde, Qobuz est conçu pour répondre aux besoins des connaisseurs de musique et des audiophiles.

Offrant une gamme exceptionnelle de contenus éditoriaux exclusifs rédigés par une équipe d’experts, en plus de notes de couverture et d’un catalogue de plus de 70 millions de titres, Qobuz est le choix incontesté des mélomanes les plus exigeants. Pour plus d’informations, visitez qobuz.com.

UMe, la société mondiale de catalogues d’Universal Music Group, et Zappa Records lancent aujourd’hui une campagne de réédition Hi-Res sur Qobuz, totalisant 29 albums couvrant toutes les phases de la carrière révolutionnaire de Zappa. La campagne de cinq semaines s’étendra sur une série de baisses d’ici le 7 mai, avec des albums classiques et influents publiés pour le téléchargement et la diffusion en qualité audio Hi-Res pour la première fois.

Ahmet Zappa, représentant Zappa Records, a déclaré: «L’impressionnant plateau combo Hi-Res Audio de Qobuz et la possibilité pour les fans de se plonger dans la pochette d’album de leurs musiciens préférés sont une expérience d’écoute incroyable et un ajustement parfait pour Zappa Records. En ce qui me concerne, le «z» dans Qobuz signifie Zappa et nous savons que les fans du «World’s Finest Optional Entertainment» vont adorer l’expérience Zappa Qobuz. Comme FZ l’a dit: «La musique est le meilleur!» »

«Frank Zappa était passionné de rendre sa musique aussi bonne que possible et nous sommes ravis de poursuivre cet héritage en publiant plusieurs de ses albums en Hi-Res Audio avec Qobuz», a déclaré Bruce Resnikoff, président et chef de la direction d’UMe. «Les fans de Qobuz peuvent expérimenter le génie de Frank comme il aurait voulu que sa musique sonne.»

À partir du 2 avril, les fans pourront diffuser et télécharger neuf albums exclusivement sur Qobuz. Les albums seront disponibles au format FLAC Hi-Res 24 bits natif. Chacun comprendra un livret numérique PDF complet, une fonctionnalité uniquement disponible sur les applications de streaming de Qobuz.

L’assortiment comprend le deuxième album de l’original Mothers of Invention, Absolutely Free, sorti pour la première fois en 1967, et Halloween 81, documentant la célèbre résidence de vacances de Zappa au Palladium de New York, à la fois dans un coffret complet et des versions éditées « faits saillants ».

Le 1er avril, Ahmet Zappa et Joe Travers, le Zappa « Vaultmeister», Se joindra à l’évangéliste en chef Hi-Res de Qobuz, David Solomon, et à l’équipe de Qobuz pour une discussion en direct. Cet événement à venir fait partie de la série hebdomadaire «Qobuz Live» de Qobuz qui présente des sujets d’actualité, des marques et des personnalités du monde des mélomanes et des audiophiles.

Le livestream couvrira l’histoire des archives Zappa Hi-Res, l’importance de la qualité audio et les prochaines versions du catalogue Zappa Hi-Res. De plus, Travers organise une liste de lecture Zappa annotée exclusive pour Qobuz, qui sortira plus tard en avril.

Selon Dan Mackta, directeur général de Qobuz USA, «Présenter le travail d’artistes emblématiques dans la meilleure qualité possible est notre raison d’être. La musique de Frank Zappa continue d’inspirer les auditeurs du monde entier et Qobuz est honoré de pouvoir promouvoir sa vision artistique.

Voir ci-dessous la liste des albums Hi-Res de Frank Zappa à paraître en exclusivité sur Qobuz le 2 avril, et écoutez Frank Zappa sur Qobuz ici.

Complétement gratuit

Sandwich brûlé Weeny

Bongo Fury

Chicago 78

Zappa à New York (40e anniversaire Deluxe)

Favoris d’orchestre (40e anniversaire)

Halloween 81

Halloween 81 Faits saillants

Coffret Les Mères 1970