Les albums studio 1996-2007 de Mark Knopfler arrivent en vinyle et en CD

EMI/UMC sortira le nouveau coffret Mark Knopfler – The Studio Albums 1996-2007 le 1er octobre, pour le monde hors États-Unis, sur vinyle noir 180 grammes et CD. La sortie américaine suivra le 10 décembre. La collection commémore le 25e anniversaire de le célèbre auteur-compositeur-interprète et guitar heroLa première sortie solo de studio de , Golden Heart de 1996, qui figure parmi ses cinq premiers albums studio en son propre nom, sur les neuf qu’il a sortis au cours de sa carrière sans égal.

Les autres albums de la collection, tous extrêmement réussis et vénérés par la critique dans le monde entier, sont Sailing To Philadelphia (2000), The Ragpicker’s Dream (2002), Shangri-La (2004) et Kill To Get Crimson (2007). L’ensemble comprend également un disque bonus exclusif de faces B studio de la période, Gravy Train: The B-Sides 1996-2007.

Le coffret sera disponible aux formats vinyle 11-LP et 6-CD. La nouvelle version marque la première fois que Golden Heart, Sailing To Philadelphia et Gravy Train: The B-Sides 1996-2007 sortent en vinyle.

L’audio de chaque album a été récemment remasterisé par Miles Showell aux studios Abbey Road à Londres. Plus tôt, Showell a supervisé la remasterisation à mi-vitesse de la bande originale de Local Hero de Knopfler et Détroit‘ Frères d’armes pour une sortie en mars 2021.

Le coffret comprendra une carte de téléchargement et six tirages d’art en relief de chacune des couvertures d’album. L’ensemble de CD sera logé dans une boîte à clapet de luxe contenant les CD dans des portefeuilles avec des inserts imprimés double face pliés, ainsi que six belles cartes d’art de chacune des couvertures d’album.

Précommandez Mark Knopfler – The Studio Albums 1996-2007, qui sortira hors des États-Unis le 1er octobre.

La composition du set de 11 disques vinyle remasterisé est la suivante :

LP 1 & 2 : Coeur d’Or

LP 3 & 4: Naviguer vers Philadelphie

LP 5 & 6 : Le rêve du chiffonnier

LP 7 & 8 : Shangri-La

LP 9 & 10 : Tuer pour devenir cramoisi

LP 11: Gravy Train: The B-Sides 1996-2007

Liste des chansons du LP :

Cœur d’or

LP1

Face A:

Chéri Jolie

Imelda

Cœur d’or

Côté B :

Ne peut faire

Vic et Ray

Ne comprends-tu pas

Une nuit d’été il y a longtemps

LP2 :

Côté C :

Cannibales

Je suis le fou

Je Suis Désolé

Rudiger

Côté D :

Personne n’a l’arme

Fait avec Bonaparte

Sommes-nous en difficulté maintenant

Naviguer vers Philadelphie

LP3 :

Face A:

Ce que c’est

Naviguer vers Philadelphie

Qui est votre bébé maintenant

Côté B :

Baloney encore

Le dernier rire

Faire l’Amérique

Blues de Silvertown

LP4 :

Côté C :

El Macho

Mariage des Prairies

Esprit d’aventure

Côté D :

Speedway à Nazareth

Poupée Junkie

Sables du Nevada

Encore une matinée

Le rêve du chiffonnier

LP5 :

Face A:

Pourquoi Aye Man

Diable bébé

Hill Farmer’s Blues

Côté B :

Un endroit où nous avions l’habitude de vivre

Chaussure de qualité

Adieu Northumberland

LP6 :

Côté C :

Marbletown

Tu ne sais pas que tu es né

Coyote

Côté D :

Le rêve du chiffonnier

Papa est parti à Knoxville

Vieille amarante

Shangri-La

LP7 :

Face A:

5h15

Boum, comme ça

Rangée de ventouses

Côté B :

La chanson du chalutier

Retour à Tupelo

Notre Shangri-La

LP8 :

Côté C :

Tout le monde paie

Chanson pour Sonny Liston

Oups De Doo

Cartes postales du Paraguay

Côté D :

Tout ce qui compte

Mec debout

Donegan est parti

N’écrasez pas l’ambulance

Tuer pour devenir cramoisi

LP9 :

Face A:

Le véritable amour ne s’effacera jamais

La femme de l’échafaudeur

Le pétillant et l’alambic

Côté B :

Coeur plein de trous

Nous pouvons devenir sauvages

Valse secondaire

LP10 :

Côté C :

Punir le singe

Laisse tout aller

Derrière avec le loyer

Côté D :

Le poisson et l’oiseau

Madame Genève

Dans le ciel

Gravy Train: Les B-Sides 1996-2007

LP11 :

Face A:

Petites pommes de terre [Why Aye Man B-Side]

Qu’ai-je à faire [Cannibals B-Side]

Train de sauce [Darling Pretty B-Side]

Mon titre de gloire [Darling Pretty B-Side]

Côté B :

L’été de l’amour [Boom, Like That B-Side]

Camerado [What It Is B-Side]

Grand ordre bébé [Cannibals B-Side]

A bientôt [What It Is B-Side]

La longue route [What It Is B-Side]

Liste des pistes du CD :

Cœur d’or – CD1 :

Chéri Jolie

Imelda

Cœur d’or

Ne peut faire

Vic et Ray

Ne comprends-tu pas

Une nuit d’été il y a longtemps

Cannibales

Je suis le fou

Je Suis Désolé

Rudiger

Personne n’a l’arme

Fait avec Bonaparte

Sommes-nous en difficulté maintenant

Naviguer vers Philadelphie – CD2 :

Ce que c’est

Naviguer vers Philadelphie

Qui est votre bébé maintenant

Baloney encore

Le dernier rire

Faire l’Amérique

Blues de Silvertown

El Macho

Mariage des Prairies

Esprit d’aventure

Speedway à Nazareth

Poupée Junkie

Sables du Nevada

Encore une matinée

Le rêve du chiffonnier – CD3 :

Pourquoi Aye Man

Diable bébé

Hill Farmer’s Blues

Un endroit où nous avions l’habitude de vivre

Chaussure de qualité

Adieu Northumberland

Marbletown

Tu ne sais pas que tu es né

Coyote

Le rêve du chiffonnier

Papa est parti à Knoxville

Vieille amarante

Shangri-La – CD4 :

5h15

Boum, comme ça

Rangée de ventouses

La chanson du chalutier

Retour à Tupelo

Notre Shangri-La

Tout le monde paie

Chanson pour Sonny Liston

Oups De Doo

Cartes postales du Paraguay

Tout ce qui compte

Mec debout

Donegan est parti

N’écrasez pas l’ambulance

Tuer pour devenir cramoisi – CD5 :

Le véritable amour ne s’effacera jamais

La femme de l’échafaudeur

Le pétillant et l’alambic

Coeur plein de trous

Nous pouvons devenir sauvages

Valse secondaire

Punir le singe

Laisse tout aller

Derrière avec le loyer

Le poisson et l’oiseau

Madame Genève

Dans le ciel

Gravy Train: Les B-Sides 1996-2007 – CD6 :

Petites pommes de terre

Qu’ai-je à faire

Train de sauce

Mon titre de gloire

L’été de l’amour

Camerado

Grand ordre bébé

A bientôt

La longue route