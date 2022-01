Les alcooliques pourraient recevoir de la kétamine pour briser la dépendance, selon une étude

Une étude suggère que la kétamine pourrait être utilisée pour aider les alcooliques à surmonter leur dépendance (.)

Les alcooliques devraient recevoir de la kétamine, une drogue illégale pour les fêtes, pour aider à briser leur dépendance, suggère une nouvelle étude.

La drogue controversée – un stupéfiant illégal de classe B en Grande-Bretagne appelé « Special K » ou « Vitamine K » par les clubbers – est souvent utilisée comme tranquillisant pour les chevaux.

Mais les chercheurs ont découvert que les personnes souffrant d’une dépendance sévère à l’alcool étaient capables de ne pas boire d’alcool plus longtemps lorsqu’elles étaient traitées avec de faibles doses de kétamine combinées à une thérapie psychologique.

L’essai Ketamine for Reduction of Alcohol Relapse (KARE) a été dirigé par l’Université d’Exeter et financé par le Medical Research Council.

L’essai de phase II est le premier du genre à examiner si une faible dose de kétamine pourrait aider à empêcher les gens de revenir rapidement à une consommation excessive d’alcool après l’arrêt, lorsqu’il est associé à un traitement.

La société de biotechnologie AWAKN Life Sciences a autorisé la thérapie de l’Université d’Exeter à être utilisée dans leurs cliniques. L’Université et Awakn ont également signé un accord avec le Devon Partnership NHS Trust pour explorer la préparation du NHS à une psychothérapie assistée par la kétamine.

L’essai a suivi des preuves préliminaires selon lesquelles un traitement contrôlé à la kétamine peut réduire le nombre d’alcooliques qui rechutent.

Il existe actuellement peu de traitements efficaces pour l’alcoolisme sévère, qui a un impact dévastateur sur la vie.

L’essai KARE a été le premier à comparer la kétamine avec et sans thérapie dans n’importe quel contexte de santé mentale. Il impliquait 96 personnes ayant des problèmes d’alcool et qui étaient abstinentes au moment de l’essai.

L’équipe a découvert que les personnes qui recevaient de la kétamine associée à un traitement étaient restées complètement sobres pendant 162 jours sur 180 au cours de la période de suivi de six mois, ce qui représente 87 % d’abstinence, ce qui est nettement plus élevé que n’importe quel autre groupe, ce qui indique que le traitement peut également avoir promesse pour prévenir les rechutes.

Le groupe était plus de 2,5 fois plus susceptible de rester complètement abstinent à la fin de l’essai que ceux sous placebo, selon les résultats publiés dans la revue Frontiers in Psychiatry.

L’équipe de recherche a également trouvé des preuves que la kétamine et la thérapie peuvent empêcher toute consommation d’alcool pendant six mois, bien que les résultats soient plus mitigés.

Les patients prenant de la kétamine présentaient également une dépression plus faible après trois mois et une meilleure fonction hépatique que ceux sous placebo, que celle-ci soit associée ou non à un traitement.

L’auteur principal de l’étude, la professeure Celia Morgan, de l’Université d’Exeter, a déclaré: «L’alcool peut détruire des vies et nous avons un besoin urgent de nouveaux moyens d’aider les gens à réduire leur consommation.

«Nous avons découvert que de faibles doses contrôlées de kétamine combinées à une thérapie psychologique peuvent aider les gens à ne pas consommer d’alcool plus longtemps qu’un placebo.

« C’est extrêmement encourageant, car nous voyons normalement trois personnes sur quatre revenir à une consommation excessive d’alcool dans les six mois suivant l’arrêt de l’alcool, ce résultat représente donc une grande amélioration. »

Avant l’essai, les participants buvaient tous les jours, consommant en moyenne l’équivalent de 50 pintes de bière forte par semaine (125 unités).

Avant l’essai, les participants buvaient tous les jours, consommant l’équivalent de 50 pintes de bière forte par semaine (Photo de Matthew Horwood/.)

Les participants ayant reçu de la kétamine et un traitement ont bu au-delà des directives recommandées pendant seulement cinq jours au total au cours de la période d’essai de six mois en moyenne. Cela représente une réduction du risque de décès dû à des problèmes liés à l’alcool de un sur huit à un sur 80.

Le professeur Morgan a déclaré: «Le nombre de décès liés à l’alcool a doublé depuis le début de la pandémie, ce qui signifie que de nouveaux traitements sont nécessaires plus que jamais de toute urgence.

«Auparavant, l’utilisation de la kétamine chez les alcooliques avait suscité des inquiétudes en raison de problèmes de foie, mais cette étude a montré que la kétamine est sûre et bien tolérée dans des conditions cliniques.

«En fait, nous avons constaté une amélioration de la fonction hépatique dans le groupe kétamine, car ils buvaient beaucoup moins d’alcool.

«Il s’agissait d’un essai clinique de phase II, ce qui signifie qu’il est mené sur des personnes principalement pour tester la sécurité et la faisabilité du traitement.

«Nous avons maintenant un signal précoce que ce traitement est efficace. Nous avons maintenant besoin d’un essai plus important pour voir si nous pouvons confirmer ces effets.

«Nous ne préconisons certainement pas de prendre de la kétamine en dehors d’un contexte clinique.

«Les drogues de rue comportent des risques évidents, et c’est la combinaison d’une faible dose de kétamine et d’une thérapie psychologique appropriée qui est la clé, tout comme l’expertise et le soutien du personnel clinique.

« Cette combinaison a montré des avantages encore observés six mois plus tard, dans un groupe de personnes pour lesquelles de nombreux traitements existants ne fonctionnent tout simplement pas. »

La co-auteur de l’étude, la professeure Anne Lingford-Hughes, de l’Imperial College de Londres, a déclaré: «L’essai KARE est une étape importante vers l’étude d’une nouvelle approche pour répondre à l’immense besoin de traitement non satisfait associé à l’alcoolisme.

« L’essai montre que le traitement à la kétamine peut être un moyen d’inverser les méfaits liés à l’alcool subis par tant de personnes. »

La recherche sur les expériences de 12 participants à l’essai KARE, publiée dans Frontiers in Psychiatry, a impliqué des scientifiques menant des entretiens détaillés.

L’auteur principal Merve Mollaahmetoglu, de l’Université d’Exeter, a déclaré : « Les expériences que les gens décrivent après avoir pris des infusions de kétamine suggèrent que le médicament donne une nouvelle perspective qui peut être utile dans la thérapie psychologique.

« La kétamine induit un sentiment d’être en dehors de votre corps qui, selon certains, peut stimuler un » état d’observateur » similaire à celui décrit dans la pleine conscience, ce qui peut aider les patients à prendre du recul et à considérer leurs pensées et leurs émotions.

« Les participants nous ont dit que cette expérience avait contribué à changer leur relation avec l’alcool. »

L’un des participants a déclaré: «Non seulement j’ai vécu une expérience qui a changé ma vie et qui a changé l’esprit, mais le thérapeute m’a ensuite apporté de nouvelles pensées qui m’ont fait penser différemment.

«Je pense qu’il est vraiment important que lorsque vous êtes ouvert, vous savez, d’une manière si intense et qui change la vie, que vous receviez de nouvelles pensées et que vous sachiez que quelqu’un vous donne quelque chose pour le remplir, alors vous changez de choses. ‘

Anthony Tennyson, directeur général d’AWAKN, a déclaré: « Nous sommes ravis de voir des résultats aussi encourageants dans un domaine de traitement qui stagne depuis si longtemps, laissant tant de personnes avec peu ou pas d’options à leur disposition. »

Il a ajouté: « La kétamine étant un médicament autorisé, cela signifie que nous pouvons offrir ce traitement maintenant dans nos cliniques et par le biais de partenariats, ce qui représente un changement radical dans l’industrie du traitement de la dépendance à l’alcool. »



