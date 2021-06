Les ALE peuvent-ils être exploités pour l’IDE ?

Des études empiriques ont montré que les pactes commerciaux et les investissements sont complémentaires lorsque les pays partenaires diffèrent par leurs dotations relatives et sont à des stades de développement différents, tandis que les pactes commerciaux et les investissements pourraient être des substituts lorsque les pays partenaires sont dotés de la même manière et se disputent le même IDE.

Par Sanjay Chadha

La poussée vers les ALE avec de grands marchés développés comme les États-Unis, le Canada et l’Union européenne prend de l’ampleur depuis un certain temps. L’industrie indienne des parties prenantes a fait preuve d’une attitude plus positive vis-à-vis des accords commerciaux limités avec les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’UE, bien qu’avec une approche qui puisse être décrite comme celle d’un optimisme prudent. Ce sont de vastes marchés qui ont le potentiel de devenir de grandes destinations d’exportation pour les produits indiens. Alors que le tableau d’ensemble semble être le commerce, on ne peut ignorer l’avantage potentiel qu’apporte l’accès préférentiel à ces grands marchés—une incitation à l’IDE dans le secteur manufacturier.

Bien sûr, la sagesse traditionnelle affirme que les IDE dans le secteur manufacturier sont attirés vers les marchés protégés, où il est moins coûteux de créer une unité de fabrication plutôt que de payer les tarifs nécessaires pour servir le marché par le biais des exportations. Ce type d’IDE a une longue histoire, remontant à l’industrialisation du Royaume-Uni, du Canada et de l’Australie. Un rapport de 2002 de la Banque mondiale cite des études qui confirment que les taux tarifaires élevés sur les marchandises importées induisaient des entrées d’IDE au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, à ce moment-là.

Alors que la décision d’une multinationale d’entreprendre des investissements étrangers est guidée par de nombreux facteurs tels que l’infrastructure, le capital humain, la cohérence de la politique fiscale et de telles dotations dans le pays bénéficiaire, la taille du marché est un facteur déterminant dans le choix du pays bénéficiaire de l’IDE. La plupart des études constatent un effet positif très prononcé de la taille du marché d’accueil sur les entrées d’IDE. Par conséquent, dans la mesure où un ALE crée un marché étendu en incluant l’accès au marché des pays partenaires de l’ALE, une relation positive entre les ALE et l’IDE émergerait. En raison des éliminations tarifaires, les marchés des pays partenaires de l’ALE peuvent être desservis à partir d’un seul emplacement unifié. Cet effet permet à certaines entreprises de croître au-delà de ce qu’elles auraient pu réaliser sur le marché national d’un seul pays.

Cela prend une plus grande importance à la suite des événements récents que la pandémie a mis en évidence – l’importance de chaînes d’approvisionnement fiables et résilientes par rapport, tout simplement, aux chaînes d’approvisionnement les moins chères. Il y a un mouvement de diversification des multinationales recherchant la pluralité de la production et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement ininterrompues afin d’éviter les perturbations ; un mouvement qui a incité les investissements à se déplacer horizontalement plutôt que verticalement, un modèle plus neutre en termes de risque. Un pays avec une taille de marché modeste mais un accès ALE à de grands marchés est susceptible de gagner sur un grand pays avec un grand marché autonome, surtout s’il peut offrir d’autres incitations et créer un environnement plus propice.

Par exemple, le Vietnam, qui en soi n’est pas un très grand marché, a réussi à tirer parti de son accès tarifaire préférentiel à de nombreux grands marchés occidentaux et asiatiques grâce à ses accords commerciaux. Cela (qui fait du Vietnam une destination privilégiée pour les IDE dans le secteur manufacturier) a été l’un des principaux facteurs déterminants de la diversification des multinationales dans le cadre d’une stratégie Chine plus un. De nombreux pays de l’ANASE et de l’Asie du Sud (dont l’Inde) sont en concurrence pour le même IDE. Un autre exemple est le Bangladesh, qui bénéficie d’un accès en franchise de droits à l’UE, au Royaume-Uni et au Canada pour les textiles dans le cadre de leur SPG (Système général de préférences) pour les pays les moins avancés, faisant ainsi du Bangladesh une destination privilégiée pour les IDE dans le textile et un concurrent pour les textiles n’ont pas le même accès en franchise de droits à ces grands marchés.

Compte tenu du stade de développement de l’Inde, il serait prudent de rechercher une parité dans les concessions tarifaires sur ces grands marchés, par le biais des ALE. Trouver des partenaires de l’ALE sur les grands marchés occidentaux serait incontestablement un coup de pouce pour l’industrie manufacturière du pays et en séduirait bien d’autres.

