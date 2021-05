Les algorithmes de caméra Google ont finalement été modifiés pour PoC

Bien que les algorithmes de caméra de Google puissent faire des choses incroyables, ils ne sont pas si incroyables pour les personnes de couleur.Les algorithmes ne sont tout simplement pas optimisés pour les tons de peau plus foncés et certains types de styles de cheveux. changer cette inégalité et discuté de ses progrès jusqu’à présent.

Les caméras de smartphone peuvent faire des choses incroyables. À l’aide de logiciels intelligents, ils peuvent brouiller un arrière-plan tout en gardant la mise au point sur un sujet. Ils peuvent modifier la coloration, corriger l’exposition et même ajouter du mouvement aux images statiques.

Cependant, une chose pour laquelle les algorithmes de caméra n’ont pas été aussi bons est de bien fonctionner pour les personnes de couleur. En raison de préjugés raciaux inhérents, les algorithmes sont construits sur des bases de données remplies de Blancs. Cela peut faire en sorte que PoC se sente exclu même de ses propres photos.

Heureusement, Google admet enfin ce fait. De plus, il s’est engagé à peaufiner ses algorithmes de caméra Google pour être plus inclusifs pour PoC. Lors de l’événement principal de Google I / O 2021, la société a montré ses plans et ses progrès actuels pour remédier à cette disparité.

Algorithmes de caméra Google: un pas vers plus d’équité

Lorsque vous utilisez l’effet bokeh artificiel sur votre téléphone (alias mode portrait), vous remarquerez peut-être que vos cheveux deviennent flous sur les bords. En effet, l’algorithme de la caméra a du mal à distinguer les très minuscules mèches de cheveux de l’arrière-plan. Pour résoudre ce problème, Google et d’autres entreprises peaufinent constamment leurs algorithmes à l’aide de l’apprentissage automatique.

Cependant, PoC aura souvent des résultats bien pires à cet égard, car leurs cheveux sont très différents des images de cheveux utilisées pour alimenter cet apprentissage automatique. Un problème similaire se produit lorsque vous introduisez des tons chair plus foncés dans une image.

Pour lutter contre cela, Google travaille avec plus d’une douzaine de photographes et d’autres experts en image du monde entier et avec des tons de peau, des types de cheveux et des antécédents culturels divers. Ces experts capturent des milliers d’images qui se dirigeront ensuite vers Google pour aider à diversifier le pool qui alimente ses algorithmes d’apprentissage automatique.

Cela peut prendre un certain temps pour que les algorithmes d’appareils photo de Google fonctionnent de la même manière pour tous les types de personnes, mais au moins, Google admet qu’il y a un problème et essaie de le résoudre.