Les algorithmes de recadrage de photos sur Twitter sont racistes, sexistes et plus encore – .

La fonction de recadrage de photos de Twitter, qui utilise l’apprentissage automatique pour décider quelle partie d’une photo afficher dans les flux d’utilisateurs, a été accusée d’être raciste et sexiste l’année dernière, alors qu’elle s’est avérée plus susceptible de rogner les Noirs et les femmes.

La société a annoncé une prime de bogue pour toute personne capable de prouver des biais dans ses algorithmes, et a maintenant nommé les gagnants, qui ont prouvé de diverses manières un certain nombre de biais…

Contexte

Lorsque vous téléchargez une photo orientée portrait sur Twitter, le système effectue automatiquement un recadrage pour afficher une version paysage dans les flux des personnes. La version complète n’est affichée que lorsque les gens appuient ou cliquent dessus.

Les utilisateurs de Twitter ont commencé à remarquer que si une photo montrait des personnes avec des couleurs de peau différentes ou des sexes différents, le recadrage était plus susceptible de montrer un homme blanc qu’une femme noire.

La société a répondu en montrant des versions moins recadrées, mais a également annoncé une enquête interne et un concours externe pour prouver les biais dans ses algorithmes. Il vient d’annoncer les résultats de ce concours.

Résultats du concours de recadrage de photos sur Twitter

Le compte Twitter Engineering a tweeté les résultats et un lien vers une vidéo des présentations (ci-dessous).

La 1ère place revient à @hiddenmarkov dont la soumission a montré comment l’application de filtres de beauté pouvait jouer sur le modèle de notation interne de l’algorithme. Cela montre comment les modèles algorithmiques amplifient les biais du monde réel et les attentes sociétales en matière de beauté. La 2e place revient à @halt_ai qui a trouvé que l’algorithme de saillance perpétuait la marginalisation. Par exemple, les images de personnes âgées et handicapées ont été encore plus marginalisées en les rognant sur les photos et en renforçant les biais du regard spatial. La 3e place revient à @RoyaPak qui a expérimenté l’algorithme de saillance de Twitter en utilisant des mèmes bilingues. Cette entrée montre comment l’algorithme favorise le recadrage des écritures latines par rapport aux écritures arabes et ce que cela signifie en termes de dommages à la diversité linguistique en ligne. Le prix le plus innovant de la prime de biais algorithmique revient à @OxNaN qui a exploré la communication basée sur les Emoji pour découvrir les biais dans l’algorithme, qui ont favorisé les Emojis à teint clair. Cette entrée montre comment des ajustements bien intentionnés sur les photos peuvent entraîner des changements dans la saillance de l’image.

Les résultats complets ont confirmé le racisme, le sexisme, l’âgisme, le capacitisme, etc. Un participant a même découvert que l’algorithme privilégiait les emoji à la peau plus claire à ceux à la peau plus foncée !

Twitter lié au code pour chaque entrée gagnante sur Github.

Le défi de Twitter sera désormais de corriger ces biais, ce qui peut être un travail plus difficile que de prouver qu’ils existent.

