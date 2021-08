in

À la suite d’une tonne de plaintes d’acheteurs mécontents, Steve Burke et Gamers Nexus ont passé ces derniers mois à acheter et à tester quelques modèles d’unités d’alimentation Gigabyte, pour découvrir pourquoi tant d’entre elles « explosent ».

Les deux blocs d’alimentation en question, les GP-P750GM et GP-P850GM, ont été vendus plus tôt cette année par Newegg dans le cadre d’un ensemble forcé, où toute personne achetant certains GPU de la série RTX devait acheter l’alimentation avec elle. Un mouvement de merde, peu importe ce qui s’est passé ensuite, mais ce qui s’est passé ensuite, c’est que les gens ont commencé à installer ces blocs d’alimentation et à découvrir qu’ils échouaient. Beaucoup.

Et pas seulement échouer, mais parfois échouer de manière spectaculaire, avec des rapports selon lesquels un pourcentage d’entre eux étaient potentiellement « explosifs », en ce sens qu’ils pouvaient échouer catastrophiquement à tout moment, produisant des étincelles et parfois faisant griller tout matériel connecté avec lui.

Dans un effort pour transformer toutes ces anecdotes en quelque chose de plus scientifique, Gamers Nexus a depuis février acheté une tonne de ces unités en vrac et les a testées, constatant que si le P850 est mauvais, le P750 est criminellement pauvre, avec un échec astronomique. taux – 50 % de ceux qu’ils avaient achetés !

Après avoir examiné de près les blocs d’alimentation, ils ont constaté qu’ils étaient discutables en termes de conception et de composants utilisés, et que « Gigabyte et Newegg jettent finalement un produit invendable sur des acheteurs désespérés ».

La vidéo complète, qui montre tous les tests effectués sur les unités, les résultats de ces tests et les conclusions sur les raisons pour lesquelles ces alimentations ont échoué de manière catastrophique, est ci-dessous (bien que notez qu’elle dure environ 30 minutes, donc clair un certain temps à partir de votre emploi du temps avant de vous installer).