Les aliments contenant des oméga 3 et 6 réduisent le risque de perte auditive, en particulier chez les femmes

16/10/2021 à 14h00 CEST

Il existe de nombreux types de graisses. Gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés et trans. Et non, tous ne sont pas mauvais pour notre santé. Concrètement, la consommation de acides gras polyinsaturés C’est essentiel puisque notre corps ne les produit pas.

Les plus connus de ces bons gras sont oméga-3 et oméga-6, qui ont des avantages importants sur notre santé cardiovasculaire, notre fonction cérébrale et notre grossesse.

Mais sa consommation pourrait-elle aussi affecter l’audition ?

Eh bien, selon une étude développée par des chercheurs du CIBER d’épidémiologie et de santé publique (CIBERESP), de l’Université autonome de Madrid (UAM) et de l’Université d’Oviedo, s’il existe une relation entre la consommation d’acides gras polyinsaturés et la Perte auditive qui se produit avec l’âge, surtout chez les femmes.

Une étude pertinente

Ce travail, publié dans le European Journal of Nutrition, a analysé des informations provenant de plus de 105 000 hommes et femmes de 40 ans et plus, participants à l’étude UK Biobank, dans le but d’examiner l’association entre l’apport en acides gras et la déficience auditive au cours d’une période de suivi de plus de 3 ans.

L’apport alimentaire des participants en acides gras totaux, acides gras polyinsaturés (AGPI), acides gras saturés (AGS) et acides gras monoinsaturés (AGMI) a été évalué au début de l’étude, examinant également la capacité auditive des patients.

Sur les 105 000 participants, 832 hommes et 872 femmes ils ont développé un déficience auditive à la fin de l’étude.

Les résultats montrent l’association entre un apport élevé en acides gras polyinsaturés et un risque moindre de déficience auditive chez les femmes, notamment chez les moins de 60 ans, comme l’explique le chercheur du CIBERESP Humberto Yévènes.

Cela indique selon le chercheur que « le remplacement de 5% de l’apport énergétique d’acides gras saturés par une énergie équivalente d’acides gras polyinsaturés pourrait réduire de 25 % le risque de déficience auditive ».

Selon Esther López, chercheuse CIBERESP à l’UAM, « cette étude est très importante car la perte auditive est l’une des principales causes des années vécues avec un handicap, et elle est considérée comme invisible car elle est généralement sous-estimée par rapport à d’autres problèmes de santé, d’où nous pourrions aider à développer des recommandations diététiques pour maintenir une audition optimale. »

Dans quels aliments trouve-t-on les acides gras polyinsaturés ?

Nous avons déjà vu que ces acides sont considérés comme essentiels car notre corps n’est pas capable de les synthétiser, c’est pourquoi nous devons les fournir par l’alimentation.

Il existe deux types d’acides gras polyinsaturés, les oméga-6 et les « célèbres » oméga-3. Les oméga-6 peuvent être obtenus en mangeant :

Tout type d’huile de graines (tournesol, maïs, soja, onagre, primevère ou bourrache), fruits secs, céréales.

Dans le cas de l’autre type plus connu de tous, les oméga-3, on le retrouve dans les aliments suivants :

Graines et noix comme les noix et les céréales Poissons comme le thon, le hareng, le saumon, le maquereau et les sardines Fruits de mer Algues

Le défi : déterminer si les acides gras saturés augmentent le risque

Chez les personnes âgées, la perte auditive a été associée à un risque accru d’isolement social, de dépression, de déclin cognitif, de mauvaise qualité de vie et à un risque accru de maladie cardiovasculaire.

De même, les preuves scientifiques suggèrent que susceptibilité des modèles sexuels à une perte auditive liée à l’âge en raison de l’effet protecteur des œstrogènes sur la fonction auditive.

De plus, l’audition peut également être perdue en raison d’une fonction vasculaire altérée, de sorte que les aliments qui peuvent améliorer cette fonction peuvent jouer un rôle protecteur.

Dans cette ligne, ils considèrent qu’il est opportun de poursuivre les recherches pour détecter la cause des différences entre les hommes et les femmes, et pour élucider si l’apport d’acides gras saturés augmente le risque de perte auditive.