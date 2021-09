Les aliments pour animaux de compagnie deviennent à base de plantes alors que des investisseurs, dont Mark Cuban, s’alignent

Les produits à base de viande à base de plantes ont fait leur apparition dans les épiceries, les restaurants et sur les tables de cuisine grâce en grande partie à Beyond Meat et Impossible Foods.

Désormais, le bol de nourriture de votre animal est le prochain endroit où vous pourriez trouver des produits à base de plantes.

La possession et les dépenses d’animaux de compagnie ont explosé aux États-Unis au milieu de la pandémie. Soixante-dix pour cent des Américains, soit environ 90,5 millions de foyers, possèdent désormais un animal de compagnie, selon l’American Pet Products Association. Cela représente un niveau record et est en hausse par rapport à 67% des ménages en 2020.

En 2020, 103,6 milliards de dollars ont été dépensés aux États-Unis en produits et services liés aux animaux de compagnie, soit une augmentation de 6,5% d’une année sur l’autre, selon l’APPA.

La plus grande partie de ces dépenses est consacrée aux aliments et friandises pour animaux de compagnie, qui ont totalisé 42 milliards de dollars, en hausse de 9,7 % d’une année sur l’autre. Non seulement cette augmentation est due aux nouveaux propriétaires d’animaux de compagnie, mais aussi au fait que les gens dépensent simplement plus pour leurs animaux de compagnie – 30% des propriétaires d’animaux ont déclaré avoir dépensé plus pour leur animal de compagnie en 2020 que l’année précédente, tandis que seulement 10% ont déclaré avoir dépensé moins, selon l’APPA.

Avec de plus en plus de consommateurs choisissant de manger des produits à base de plantes pour des raisons environnementales et de santé – les ventes de ces produits devraient atteindre un taux de croissance annuel composé de 30 % jusqu’en 2025, selon un rapport d’UBS – on s’attend à ce qu’ils puissent prendre des décisions similaires pour la nourriture de leur animal de compagnie.

“Beaucoup de gens se disent:” Vos clients sont des végétaliens et végétariens à base de plantes “, et en fait ils ne le sont pas”, a déclaré Ryan Bethencourt, PDG de Wild Earth, une entreprise d’aliments protéinés alternatifs pour animaux de compagnie. « Nos clients sont des gens qui se soucient avant tout de la santé de leurs animaux et, d’autre part, de la durabilité. »

Introduire des aliments à base de plantes aux animaux de compagnie

“De la même manière que Beyond Meat et Impossible Foods ont découvert que la majorité de leurs clients sont des personnes soucieuses de l’ESG, du changement climatique, de la durabilité, de la santé – ce sont aussi nos clients”, a déclaré Bethencourt.

Wild Earth, qui vend des aliments pour chiens à base de plantes et des friandises à base de levure séchée, de pois chiches, d’avoine et de protéines de pois, a connu une croissance de 700 % de 2020 à 2021 et compte désormais plus de 40 000 clients aux États-Unis, a déclaré Bethencourt. L’entreprise ne divulgue pas son chiffre d’affaires.

La société a d’abord été reconnue en 2019 lorsque Bethencourt a conclu un accord avec Mark Cuban sur “Shark Tank”. Il a levé 11 millions de dollars supplémentaires dans une série A plusieurs mois plus tard, qui comprenait des investisseurs comme Mars Petcare, le fonds des fondateurs de Peter Thiel, le fonds d’investissement végétalien VegInvest et Cuban.

Maintenant, Wild Earth a clôturé un nouveau cycle de financement de 23 millions de dollars qui comprenait à nouveau Cuban et VegInvest, ainsi que Big Idea Ventures, dont le directeur des investissements est l’ancien membre du conseil d’administration de Beyond Meat, Tom Mastrobuoni. L’acteur Paul Wesley et Bitburger Ventures, la branche capital-risque de la brasserie allemande éponyme, ont également investi dans ce dernier tour.

La société utilisera le financement pour produire de nouveaux aliments pour chiens et chats, ainsi que pour développer des viandes à base de cellules de bœuf, de poulet et de fruits de mer, qui visent à être plus durables et sans cruauté.

“Sur la viande que nous consommons aux États-Unis, 25 à 30 % vont à nos animaux de compagnie”, a déclaré Bethencourt. “Il y a cette perspective dépassée que les intestins et tout le reste vont à nos animaux de compagnie; cela n’arrive plus.”

“Des fermes industrielles entières fonctionnent pour nourrir nos animaux de compagnie, et cela n’a aucun sens de faire de petites boules brunes de protéines si nous pouvons le faire avec des plantes”, a-t-il déclaré.

Les producteurs d’aliments pour animaux voient un avenir végétal

D’autres producteurs d’aliments pour animaux de compagnie voient également l’opportunité de produits davantage axés sur les plantes.

Mars, qui est un investisseur dans Wild Earth et possède des marques d’aliments pour animaux de compagnie comme Iams, Pedigree et Whiskas, a lancé en juin une « formule axée sur les plantes » appelée Karma. Alors que le produit est commercialisé comme ayant 60% de ses ingrédients provenant de plantes, il comprend également du poulet ou du poisson blanc.

Nestlé, qui fabrique des aliments pour animaux de compagnie sous la marque Purina, a lancé en Suisse en 2020 une nourriture pour chiens et chats qui comprend des protéines de plantes et d’insectes. Mars lance également une nourriture sèche pour chats à base de farine d’insectes de larves de mouches soldats noires au Royaume-Uni, l’un des nombreux aliments à base de protéines d’insectes actuellement en préparation pour les animaux de compagnie.

Freshpet, qui vend des aliments réfrigérés pour chiens et chats, a déclaré qu’il commencerait à produire une gamme d’aliments végétariens pour chiens qui sera disponible dans les magasins Petco cette année.

Bethencourt a déclaré qu’il s’attend à ce que General Mills, qui possède la société d’aliments pour animaux de compagnie Blue Buffalo, ait également un produit à base de plantes pour animaux de compagnie au cours des deux prochaines années.

C’est une tendance qu’il ne voit pas ralentir tant que la même chose se produit sur les tables des salles à manger et des restaurants à travers les États-Unis.

“Les mêmes consommateurs qui achètent des hamburgers Beyond ou Impossible sont les mêmes qui font passer leurs animaux de compagnie à des régimes à base de plantes”, a-t-il déclaré.