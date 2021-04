Les aliments que vous ne devriez pas dîner le soir si vous voulez bien dormir | Vie

Ce que vous mangez quelques heures après le coucher peut affecter la durée et la qualité de votre sommeil. Si vous voulez passer une bonne nuit de sommeil et de repos, vous feriez mieux de ne pas manger ces aliments pour le dîner.

De la même manière que certains aliments et boissons nous aident à mieux dormir, il y en a d’autres qui peuvent gâcher notre sommeil, il n’est donc pas conseillé de les prendre au dîner. Pour cette raison, il est important de surveiller ce que l’on mange quelques heures avant de se coucher, car ils peuvent affecter notre repos de manière négative.

Par exemple, les aliments très salés sont une mauvaise option pour le dîner. Le Dr Sandra Darling du département de médecine préventive de la Cleveland Clinic explique que manger un repas riche en sodium avant de se coucher peut favoriser les troubles du sommeil en provoquant une augmentation de la pression artérielle et une rétention d’eau. «Le résultat peut être un sommeil agité, des réveils fréquents et ne pas se sentir reposé le matin», dit-il.

Par conséquent, si vous voulez éviter ces problèmes et mieux dormir, essayez de ne pas manger dans les trois heures qui précèdent le coucher du pain et des craquelins, des céréales, des conserves, des collations transformées, des fast-foods ou de la charcuterie et des viandes transformées.

Avez-vous du mal à dormir? Si la réponse est oui, essayez de prendre ces aliments et boissons avant d’aller vous coucher, ils vous aideront à mieux dormir et à vous reposer.

Les aliments frits ne sont pas non plus recommandés pour le dîner. La nourriture grasse oblige votre système digestif à travailler plus fort, provoquant de fortes digestions et également des brûlures d’estomac.

Chun Tang, un médecin généraliste de Manchester, note que les aliments riches en graisses, tels que les aliments frits ou ultra-transformés, voyagent plus lentement que les aliments frais dans le système digestif et libèrent un produit chimique appelé histamine. «Alors que les antihistaminiques peuvent vous rendre somnolent, les histamines peuvent vous empêcher de dormir», dit-il.

Manger des aliments épicés pour le dîner est une autre erreur, surtout si nous n’avons pas l’habitude de les consommer régulièrement. Ce type d’aliment peut provoquer des digestions lourdes, des irritations du tube digestif et des reflux acides, perturbant le reste. De plus, les épices chaudes activent le métabolisme, elles ont donc un effet stimulant qui peut rendre l’endormissement difficile.

Vous devez également faire attention aux boissons et aux desserts que vous prenez pendant le dîner. Boire des sodas caféinés et sucrés vous activera et vous empêchera de vous endormir rapidement, tandis que les boissons alcoolisées vous permettront de vous réveiller facilement. Les desserts très sucrés ont également un effet stimulant, et le chocolat contient de la caféine et d’autres stimulants, tels que la théobromine, il est donc préférable de l’éviter la nuit.