Les aliments transformés sont plus addictifs que les drogues, et l’industrie le sait

Quand on parle de dépendance, images de différentes drogues telles que le tabac, l’alcool ou le cannabis. Mais nous ne penserons guère à bonbons, chips ou chocolats. Un nouveau livre de l’écrivain Michael Moss Cela nous montre que nous devons commencer à prendre en compte ces types de produits.

Une addiction C’est un vice auquel nous ne pouvons pas échapper et qui nous endommage dans le temps, physiquement ou psychologiquement. Mais dire juste cela serait un euphémisme.

La nature addictive Cela n’a pas tant à voir avec la substance qui produit cette dépendance, mais avec le cerveau et le corps de l’individu qui devient dépendant. Il y a beaucoup de gens qui fument ou boivent de l’alcool et qui ne sont pas dépendants, car ils ne dépendent pas de ces substances.

En outre, les symptômes générés par une dépendance ne doivent pas nécessairement être les mêmes chez différentes personnes. Certaines addictions ne provoquent pas de douleur interne évidente ou de « singe physique », mais vont plus à l’intérieur. Ils sont dans notre esprit et nous ne le réalisons peut-être même pas.

Et c’est là que nous arrivons au véritable nœud du problème: toutes les addictions se développent dans notre cerveau. En fait, il y a un élément qui a une influence déterminante sur le caractère addictif d’une substance: le circuit de récompense, qui est la partie du cerveau qui nous procure du plaisir face à un certain stimulus.

Plus une substance atteint notre circuit de récompense rapidement, plus son impact sur notre corps est grand. Pour cette raison, une drogue intraveineuse est plus stimulante que le cannabis, et fumer est plus gratifiant que d’utiliser un patch à la nicotine.

La malbouffe, une grande addiction

Il y a quelque chose qui active notre circuit de récompense beaucoup plus rapidement que n’importe quel médicament: notre nourriture transformée préférée. Selon Michael Moss, auteur du livre Hooked, «La fumée de cigarette met 10 secondes à remuer le cerveau, mais une touche de sucre sur la langue le fera en un peu plus d’une demi-seconde, ou 600 millisecondes, pour être précis. C’est presque 20 fois plus rapide que les cigarettes ».

Cela signifie que la malbouffe peut être beaucoup plus addictive que la drogue. Et si on y pense froidement, Beaucoup de gens trouveraient plus facile d’arrêter que le chocolat, les croustilles ou les biscuits industriels.

En réalité, cela vient de loin. Une enquête américaine menée en 1988 demandait déjà aux gens pour nommer les choses qu’ils pensaient être addictives puis ils les noteront sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus addictif. Le tabagisme a reçu un 8,5, presque à égalité avec l’héroïne. Mais la consommation excessive de ces types de produits n’était pas en reste, avec un 7,3, au-dessus de la bière, des tranquillisants et des somnifères.

Le piège du commerce alimentaire

Face à cette réalité, Certaines entreprises alimentaires ont pu faire bon usage de la composante addictive de certains produits dans notre cerveau. Pour lui, la composition de nombreux aliments transformés a été soigneusement conçue pour générer plus de dépendance chez les consommateurs, avec cela, vendez plus d’unités et, par conséquent, gagner plus d’argent.

Ces entreprises conçoivent de la malbouffe pour y parvenir « Point de bonheur » cela les rend irrésistibles et ils commercialisent de nombreux produits en utilisant des tactiques empruntées à l’industrie du tabac. À tel point que même la célèbre compagnie de tabac Philip Morris a acquis des entreprises alimentaires telles que Kraft et General Foods, devenant le plus grand producteur d’aliments transformés aux États-Unis dans les années 1980.

D’un autre côté, de nombreuses entreprises alimentaires ont acheté d’autres entreprises dédiées aux produits diététiques. De cette manière, d’une part, ils génèrent des addictions et engraissent la population avec leurs produits, et d’autre part ils proposent le remède pour maigrir.

Tout cela est soutenu par le chercheur et gagnant du Pulitzer Michael Moss dans son dernier livre, Accroché

Je rampe dans le ventre de l’industrie des aliments transformés depuis 10 ans et Je reste étonné de la profondeur de la ruse de sa stratégie, non seulement pour puiser dans nos instincts de base, mais aussi pour exploiter nos tentatives de contrôler nos habitudes., conclut l’auteur.