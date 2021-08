Les allées et venues des enfants d’American Idol, l’alun Syesha Mercado, reçoivent une mise à jour majeure

Les deux enfants de la star d’American Idol, Syesha Mercado, qui avaient déjà été retirés du domicile de Mercado et de son partenaire Tyron Deener pour des raisons de santé, sont avec un “parent éloigné” au milieu de sa bataille pour la garde, révèle l’avocat principal Derrick McBurrows. Mercado et Deener peuvent rendre visite à Amen’Ra, 15 mois, et Asset Sba, 16 jours, une fois par semaine. “Nous ne voulons pas dire où pour leur sécurité, mais ils ne sont pas avec leurs parents”, a déclaré l’avocat Louis Baptiste. “Et pas avec la personne qu’ils choisiraient.”

Le nouveau-né du couple a été retiré de leur garde le 11 août après que leur voiture a été encerclée par des agents du comté de Manatee. Les enfants de 8, 7 et 5 ans de Deener étaient également dans la voiture. Mercado et Deener ont tenté de récupérer la garde de leur fils après que leur voyage à l’hôpital pour tous les enfants Johns Hopkins de Saint-Pétersbourg, en Floride, en février, l’ait conduit à être placé en famille d’accueil. Mercado s’est rendue à l’hôpital parce qu’elle craignait que sa production de lait maternel ne se tarisse et que le bébé n’accepterait aucun autre liquide. “La seule chose que nous ayons faite en tant que parents va obtenir de l’aide pour notre fils”, a déclaré Deener, disant aux gens qu’il pense que la famille a été ciblée en partie parce qu’elle adhère à un régime végétalien. « Nous avons été jugés sur notre apparence, la façon dont nous nous présentons. Nous avons été criminalisés. Nous nous sommes fait retirer notre fils et notre fille par manque de compréhension.

« C’est la première fois que je suis maman et j’ai été privée de tenir mes bébés et de nourrir mes bébés. Je n’ai pas vu Ra dire ‘maman’ pour la première fois, et je n’ai pas vu mes bébés se rencontrer pour la première fois, et je ne peux pas revenir en arrière et refaire ce moment. Mercado ajouté. « Je sens ma fille. Je la sens quand elle a faim. Je sais quand elle pleure et je ne peux rien faire.

L’affaire du couple a été entendue sur les réseaux sociaux et a suscité une réaction de plusieurs célébrités, dont Kim Kardashian. “Cette affaire est basée sur l’animosité qui a été construite contre cette famille, contre leurs croyances, contre leurs pratiques, ce qu’elles choisissent de manger et ce qu’elles choisissent de ne pas manger”, a déclaré Baptiste. “Si cette famille peut être attaquée à cause de ce qu’elle croit, qu’elle pratique un mode de vie végétalien, alors cela montre qu’aucune famille n’est en sécurité, aucun enfant n’est en sécurité.”

L’avocat a déclaré que la police n’avait aucune raison de leur retirer le nouveau-né du couple, ajoutant que “à chaque seconde où elle existait, elle était avec sa mère”, a-t-il déclaré. Il a poursuivi en disant que lorsque le garçon a été emmené pour des soins médicaux « il a été amené par cette famille. À chaque fois, ils cherchaient de l’aide, ils cherchaient des conseils. Il a déclaré que la famille a le droit « de demander le traitement médical de son choix. Ils ont le droit de pratiquer leurs croyances. Le dossier est clair. À chaque fois, ces parents l’ont fait. Ils ont toujours pris les meilleures décisions médicales pour leurs enfants.