Les allégations d’abus de Beverly Johnson contre Chris Noth refont surface au milieu de son scandale d’abus sexuels

Chris Noth ne passe pas la meilleure semaine. Malgré la résurgence de la star de Sex in the City grâce au redémarrage de HBO Max, l’acteur est confronté à des allégations concernant. Le Hollywood Reporter a annoncé que deux femmes accusent Noth d’agression sexuelle. Les incidents allégués se sont produits séparément dans les années 2000 et 2010. Les femmes, qui ne se connaissent pas, ont cité la raison pour laquelle elles se sont manifestées en raison de l’attention médiatique entourant le redémarrage. Noth nie les allégations, mais au milieu de la controverse, des documents judiciaires vieux de plusieurs décennies ont refait surface sur son ex, le mannequin Beverly Johnson, l’accusant de violence domestique.

L’ancien couple datait de 1990 à 1995. Johnson, aujourd’hui âgé de 69 ans, a affirmé dans des documents après leur séparation que North « l’avait battue » par intermittence pendant leur union. Elle a également allégué qu’il avait proféré des menaces de mort à son encontre en l’appelant « 25 fois par jour », avait menacé de la défigurer et avait même « juré de tuer son chien ». Le rapport a été diffusé pour la première fois par le National Inquirer dans les années 90, rapporte le Daily Mail.

À l’époque, l’Inquirer a rapporté que Johnson aurait dit à un ami qu’elle était choquée par le changement à Noth. « Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je ne peux tout simplement pas croire que quelqu’un qui avait été si tendre et doux puisse se transformer en cet homme sauvage et furieux », aurait déclaré Johnson à la source. Elle a également tenté d’obtenir une injonction contre Noth, qui jouait le rôle du détective Mike Logan dans Law & Order à l’époque. Il a nié les allégations de Johnson et aucune accusation criminelle n’a jamais été portée contre lui.

Les abus détaillés dans le rapport sont déchirants. Un témoin a affirmé que Noth « avait montré une séquence vicieuse » envers Johnson. « Christopher était jaloux si Beverly parlait à un autre homme », a déclaré la source. « Il se mettait en colère et l’accusait de flirter. Finalement, les agressions verbales se sont transformées en violence physique. »

Cette même source a cité un incident de 1991 lorsqu’ils prétendent que Noth « a frappé [Johnson] « En 1991, sur le chemin du retour d’une fête à New York, Christopher bouillonnait », a déclaré la source. Après son retour à la maison, Noth a commencé à accuser Johnson de tricherie et les choses ont dégénéré à partir de là.

« Il a frappé Beverly au visage avec son poing encore et encore », a déclaré la source. « Beverly est tombé au sol en pleurant, essayant de ramper. Rien ne lui est revenu à la raison, s’est excusé et lui a assuré qu’il ne toucherait jamais [Johnson] de nouveau en colère. »

Mais les abus auraient continué. Johnson a rompu avec Noth en février 1993. Mais ils se sont réconciliés et sont sortis ensemble jusqu’en 1995 jusqu’à leur rupture finale.