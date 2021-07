Vous avez sans aucun doute entendu le terme «fandom toxique» à un moment donné de vos voyages sur Internet, et si vous avez exprimé une opinion négative sur des entrées récentes dans une franchise, vous avez probablement été accusé d’en faire partie.

Qu’est-ce qu’un fandom toxique ? En un mot; fantaisie. C’est l’idée que votre aversion pour les dernières entrées de Star Wars a plus à voir avec le fait que votre nature fanboy/girl vous rend surprotecteur de la marque et que tout changement va vous faire mousser à la bouche et vous plaindre, boycotter ou pire, attaquer personnellement les acteurs et les créateurs.

Oh, et vous êtes probablement sexiste, raciste ou homophobe pour démarrer.

C’est, dans l’ensemble, une description fausse et trompeuse, et je pense que beaucoup de personnes derrière ces créations qui reçoivent de mauvaises critiques le savent. Ce que cela ressort vraiment est plutôt une excuse pour leur propre échec à livrer un produit que les fans d’une franchise donnée méritent et une distraction du fait que le ou les créateurs ont tenté de transformer le monde et les personnages dont les gens étaient tombés amoureux avec des manières irrespectueuses de faire avancer leurs propres idées ou politiques.

Je pense que Geralt de Rivia lui-même, Henry Cavill, a décrit la réaction des fans à propos de la colère qu’ils manifestent lorsque cela se produit le mieux.

« Je ne considère pas cela comme toxique. Je considère cela comme passionné », a-t-il déclaré lorsqu’un journaliste a tenté de le frapper avec une question suggestive sur les fandoms toxiques.

Cavill, quelque chose d’un méga-geek lui-même, comprend la différence entre la toxicité et la colère vertueuse.

Prenons le dernier exemple de fans en colère contre Kevin Smith et son redémarrage de Masters of the Universe.

Tel que rapporté par Bounding Into Comics, le réalisateur de Clerks, Kevin Smith, a décidé qu’il allait réveiller la franchise He-Man avec un nouveau look. Les fans ont commencé à exprimer leurs craintes que Smith fasse ce que de nombreuses autres entreprises ont fait avec les franchises et les réveille et les féminise jusqu’à ce qu’elles ne ressemblent guère aux personnages et aux histoires avec lesquelles elles ont grandi.

Smith a tenu à nier qu’il ferait cela. Ce seraient les mêmes histoires de He-Man que nous connaissions et aimions tous, juste mises à jour et plus approfondies. Les illustrations promotionnelles donnaient l’impression que He-Man serait au centre de l’histoire et même si nous verrions un spectacle qui grandissait avec son public, ce serait toujours Masters of the Universe.

Non.

Smith a fait exactement ce que les fans craignaient qu’il ne fasse et il a complètement ruiné l’univers des Maîtres de l’Univers. Les femmes ont l’air trop masculines, les hommes sont tous faibles et minaudeurs, He-Man y apparaît à peine, et ils ont transformé Teela, le personnage principal maintenant, en une lesbienne évidente. Il semble presque que Smith était plus soucieux de réussir le test de Bechdel que d’écrire une bonne histoire.

Pour un examen complet de celui-ci, la vidéo de Critical Drinker est probablement la meilleure description. Soyez conscient des spoilers et du langage.

Et Netflix se demande pourquoi il perd des abonnés par centaines de milliers.

Au moment d’écrire ces lignes, les critiques de l’émission sur Rotten Tomatoes ont Masters of the Universe: Revelation avec une note « fraîche » de 95% par les critiques, ce qui n’est pas surprenant. Les critiques eux-mêmes ont tendance à se jeter sur eux-mêmes pour donner des ordures éveillées comme cette émission de critiques positives.

La note d’audience est généralement le jugement le plus précis d’une émission, et elle se situe à 36% d’approbation, ce qui la rend “pourrie”.

Kevin Smith a échoué. Il a pris une propriété intellectuelle que les gens connaissaient et aimaient, l’a aspergée dans les tropes sociaux modernes des personnages féministes et a paresseusement subverti les attentes, et a produit quelque chose que les gens n’aimaient pas. La réaction de Smith n’a fait qu’empirer les choses alors qu’il défendait sa création et disait même aux fans de “grandir”.

Comme les films Star Wars et Marvel avant cela, les fans en colère ont été qualifiés de «toxiques» avec toutes les accusations de défauts de caractère fanatiques qui les accompagnent.

Mais ils ne sont pas toxiques. Ils savaient simplement comment cet univers fonctionnait, comment les personnages agissaient, et Smith a décidé de tout détruire afin de créer efficacement un nouvel univers portant la peau de l’IP qu’il a tué. Lorsque ce prétendant s’est précipité sur la place publique et a dit à tout le monde que c’était une histoire de He-Man, les fans le savaient tout de suite pour le faux et ont fait ce qu’ils ont le droit de faire; exprimer leur mécontentement.

Einstein a déclaré que la définition de la “folie” essaie encore et encore la même chose et s’attend à des résultats différents, mais les créateurs continuent d’introduire des politiques indésirables et des messages sociaux dans les franchises redémarrées et sont surpris et offensés lorsque les gens ne l’aiment pas. Si la tendance continue à être qu’ils fabriquent de mauvais produits pour lesquels les gens se désintéressent, alors peut-être que le problème ne vient pas des fans.

Un fan devient fan parce qu’il aime la façon dont un univers a été créé et existe. Modifier cela jusqu’à l’absurdité va probablement mettre les fans en colère et c’est ce que tout le monde, de Smith à Kathleen Kennedy, a fait avec les adresses IP dont ils ont le contrôle. Ils méritent de recevoir ce contrecoup parce qu’ils n’ont pas réussi à défendre l’histoire d’une manière qui ait du sens pour l’univers dont les gens étaient fans en premier lieu.

Ils ont raté. Fin de l’histoire.

Oui, il y a des gens au sein de ces fandoms qui sont tout simplement affreux et ils diront et feront des choses qui sont bien hors des limites dans une société civilisée.

Bienvenue sur Internet. Chaque sous-culture a ces personnes. Ils sont peu nombreux et ne définissent pas un fandom entier de millions de personnes qui s’étendent sur des générations. Les utiliser comme excuse pour qualifier tout un fandom de toxique est aussi paresseux que subversif. Il y a des gens toxiques au sein des fandoms, mais cela n’en fait pas un fandom toxique et plus de quelques déchets dans un parc ne rendent pas le parc « trash ».

Si quelqu’un a besoin de grandir, ce sont les producteurs et les réalisateurs comme Smith qui doivent prendre les L avec grâce et dignité lorsqu’ils les reçoivent. Cela ne signifie pas qu’il doit abandonner la scène. Cela ne signifie même pas qu’il doit abandonner la série. Faites juste un meilleur travail la prochaine fois, et faire un meilleur travail commence par écouter les fans.