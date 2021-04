Les allégations de viol contre le biographe de Philip Roth Blake Bailey, expliquées

Blake Bailey, l’auteur d’une nouvelle biographie très discutée de Philip Roth, a été accusé d’agression sexuelle et de toilettage dans une série d’articles du New York Times et du Times-Picayune. Dimanche, Bailey a été abandonné par son agence littéraire, la Story Factory, et mercredi, l’éditeur de Bailey, WW Norton, a annoncé qu’il cesserait d’imprimer ou de promouvoir la biographie de Bailey.

Les allégations contre Bailey ont balayé le monde littéraire. En partie, c’est parce que la biographie de Bailey de Roth, lui-même une figure particulièrement compliquée de l’ère post-#MeToo, a connu un tel succès. Cela a conduit à des profils dans de grands magazines et a atterri sur la liste des best-sellers du New York Times, un exploit rare pour une biographie littéraire.

Et en partie, c’est parce que l’histoire des allégations contre Bailey implique tant de personnalités majeures de l’édition, aboutissant à une accusation de viol survenu au domicile de l’un des critiques de livres du New York Times. L’histoire que l’on raconte en ce moment à propos de Blake Bailey est celle du pouvoir institutionnel de l’édition mis au service d’hommes puissants.

Dans sa biographie de Philip Roth, Blake Bailey traite la misogynie de son sujet avec un accord sympathique

Lorsque la biographie Roth de Bailey est sortie le 6 avril, elle a été accueillie avec des acclamations inhabituelles. Dans le New York Times, Cynthia Ozick l’a décrit comme «Dostoyevskian»; le Washington Post l’a déclaré «un triomphe». Nous pourrions expliquer cette réception à travers le sujet de Bailey: peu d’auteurs vivants commandent l’attitude de vénération mythique dont jouissent les hommes de lettres blancs du milieu du XXe siècle, et de ces hommes blancs, Roth est le roi incontesté.

De plus, Roth avait joyeusement coopéré avec Bailey sur cette biographie avant sa mort en 2018. Roth a même sélectionné Bailey à la main après s’être séparé de son précédent biographe, que Roth avait renvoyé en 2009, craignant de ne pas avoir suffisamment de contrôle sur le résultat final de le livre. (Bailey a été nominé pour un Pulitzer en 2009 pour sa biographie de John Cheever.) Ainsi, la biographie de Bailey sur Roth était, en quelque sorte, le dernier projet de Roth: son héritage, consacré comme il l’avait demandé enfin, par un biographe. qui était célébré à part entière.

La seule fausse note dans cette arrivée par ailleurs harmonieuse était une première critique dans la Nouvelle République par Laura Marsh. Roth, a noté Marsh, avait des antécédents de misogynie vicieuse et d’abus de pouvoir envers les femmes de son vivant. Une liste brève et non exhaustive pourrait noter que Roth a poursuivi ses étudiantes pour le sexe; poussé sa femme à expulser sa fille de 18 ans, dont il était obsédé par le poids; a fait des avances à l’ami de sa belle-fille, puis, après qu’elle l’a refusé, a tenu à insulter la fille chaque fois qu’elle passait à la maison.

Il y a un débat de longue date dans les cercles littéraires pour savoir si la misogynie dans les livres de Roth reflète la sienne; si le mépris de ses personnages masculins envers les femmes est destiné à être ambitieux et cool, ou si la misogynie de ses personnages est censée être lue de manière satirique, comme un autre détail accablant de leur petitesse et de leur méchanceté. Mais à ce stade, peu contestent l’idée que Roth était, en général, assez terrible pour beaucoup de vraies femmes avec lesquelles il a interagi.

Une partie du projet de Bailey semble être de sauver Roth des accusations de misogynie contre lui. Et Marsh note que lorsque Bailey défend Roth, il le fait beaucoup selon les propres conditions de Roth, c’est-à-dire mal.

Bailey prend le temps de noter, «comme un ailier adorant», que la première femme très méprisée de Roth avait un vagin «flétri et décoloré» qui a fait «peur» à Roth de se jeter sur elle. D’autres femmes qu’il traite comme des menaces menaçant le projet artistique de Roth. «Les femmes de ce livre hurlent, réprimandent à jamais, s’envolent dans la rage et s’en vont», écrit Marsh, «comme si leurs émotions existaient uniquement dans le but de saper les énergies créatrices d’un homme.» Et l’insistance de Roth à insulter à plusieurs reprises ce pauvre ami adolescent de sa belle-fille qui l’a refusé, Bailey attribue à une «impulsion à se moquer d’une certaine sorte de piété bourgeoise».

«À Bailey, Roth a trouvé un biographe qui est exceptionnellement à l’écoute de ses griefs et conteste rarement sa comptabilité morale», conclut Marsh. «Pourtant, le résultat n’est pas une victoire finale de l’argument, comme Roth aurait pu l’espérer. … Cette biographie sympathique fait de lui un obsessionnel méchant.

L’examen de Marsh a aidé à développer un contre-récit de la biographie Roth de Bailey. Au lieu d’être un examen littéraire de l’un des titans des lettres américaines, suggéra-t-elle, c’était une excuse pour la haine d’un homme envers les femmes. Et la préfiguration de cet examen porterait ses fruits quelques semaines plus tard, lorsque les premières accusations contre Bailey sont devenues publiques.

Trois des anciens élèves de Bailey disent qu’il a initié des relations sexuelles avec lui quand ils étaient adultes. L’un allègue un viol.

Le 16 avril, dans un commentaire maintenant supprimé sur un article de blog critiquant la biographie Roth de Bailey, l’un des anciens élèves de Bailey a laissé un commentaire l’accusant d’avoir tenté de la «préparer» pour le sexe alors qu’elle était en huitième année. (Dans une tournure bizarre, le blog en question appartient à Ed Champion, une figure de l’édition avec sa propre histoire mouvementée en ce qui concerne les femmes.) Et le 20 avril, le journal de la Nouvelle-Orléans, le Times-Picayune, a publié un article qui comprenait un numéro d’anciens élèves de Bailey qui racontent des histoires similaires. Trois des anciens élèves de Bailey décrivent avoir eu des relations sexuelles avec lui à l’âge adulte, et un allègue un viol.

Bailey a enseigné l’anglais en huitième année à la Lusher Charter School de la Nouvelle-Orléans dans les années 1990. Là-bas, plusieurs étudiants affirment qu’il a choisi des étudiants spécifiques comme ses «filles spéciales», avec lesquelles il a établi un rapport qui comprenait des blagues fréquentes sur le développement de leur corps, le moment où elles perdraient leur virginité et comment elles étaient suffisamment matures pour lire le livre Lolita en huitième année.

Dans l’article du Times-Picayune, plusieurs anciens élèves décrivent avoir retrouvé Bailey à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine, seulement pour lui faire entamer de force des relations sexuelles avec eux, puis les informer qu’il les «voulait» depuis qu’ils étaient en huitième année. Une femme, Eve Peyton, décrit sa rencontre avec Bailey comme un viol et dit qu’il l’a maintenue enfoncée pendant qu’elle tentait à plusieurs reprises de le repousser, ne s’arrêtant que lorsqu’elle l’a informé qu’elle n’était pas sous contrôle des naissances.

Toutes les femmes qui se sont entretenues avec le Times-Picayune ont déclaré qu’elles considéraient leurs rencontres avec Bailey comme fondamentalement déséquilibrées en raison de leur relation élève-enseignant.

«Bailey… a systématiquement soigné les enfants de 12 et 13 ans», a déclaré le commentaire du blog maintenant supprimé. «Nous ne pouvons pas nier qu’il a attendu que nous ne soyons plus ses élèves pour nous cajoler, nous contraindre et nous violer, et nous ne pouvons pas non plus nier la trahison profonde et durable de la confiance que ses actions ont enflammée.

Dans une déclaration de son avocat au Times-Picayune, Bailey a nié avoir jamais agi de manière inappropriée envers un étudiant ou s’être imposé à une femme. (Bailey n’a pas répondu à une demande de commentaire de Vox.)

Dans un e-mail à Peyton, Bailey a écrit: “Pour ce que ça vaut, vous n’étiez pas en 8e année lorsque la nuit en question s’est produite.”

L’un des accusateurs de Bailey dit qu’elle a alerté son éditeur de son histoire en 2018

À la suite de l’article du Times-Picayune, l’agence littéraire de Bailey, la Story Factory, l’a laissé tomber. Mercredi, son éditeur, WW Norton, a publié un communiqué indiquant qu’il prévoyait d’arrêter la deuxième impression de 10000 exemplaires de la biographie qu’il avait déjà commandée et qu’il ne participerait plus à la publicité ou à la sensibilisation des médias pour le livre.

«Ces allégations sont graves», a déclaré Norton. «À la lumière d’eux, nous avons décidé de suspendre l’expédition et la promotion de Philip Roth: une biographie en attendant de plus amples informations qui pourraient émerger.»

Jeudi, l’histoire a pris une nouvelle tournure. Le New York Times a publié un article détaillant une nouvelle allégation de viol explosive contre Bailey au domicile de l’un des critiques de livres du journal – et des preuves suggérant que Norton était au courant de cette allégation il y a plusieurs années.

La directrice de la publication, Valentina Rice, a déclaré au New York Times qu’elle avait rencontré Bailey en 2015 au domicile du critique de livres du New York Times Dwight Garner, où Rice et Bailey passaient la nuit. (Rice est un invité fréquent de Garner; Garner dit qu’il n’a aucune relation avec Bailey en dehors de l’avoir engagé pour écrire quelques critiques de livres et que c’était la seule fois qu’il invitait Bailey chez lui.) Rice dit après que tout le monde se soit retiré pour le soir, Bailey est entrée dans la chambre d’amis où elle dormait et l’a violée.

Rice dit qu’elle a décidé de ne pas signaler l’incident à la police à l’époque, et l’article du Times ne sait pas quand Garner en a eu connaissance. Mais en 2018, en partie sous l’impulsion du mouvement Me Too, Rice a décidé de faire connaître l’histoire à Norton, «dans l’intérêt de protéger les autres femmes». Elle a donc envoyé un e-mail pseudonyme à la présidente de Norton, Julia A. Reidhead, pour faire connaître ses allégations. Dans l’e-mail, Rice a déclaré qu’elle était heureuse de coopérer alors que Norton tentait de confirmer l’allégation, mais a demandé que, même si elle pensait qu’il était probable que Bailey serait en mesure de comprendre qui elle était, Norton s’engage à la garder anonyme.

Rice dit qu’elle n’a reçu aucune réponse de Reidhead. Au lieu de cela, une semaine plus tard, elle a reçu un e-mail de Bailey, qui a déclaré que Norton lui avait transmis sa note. (Norton n’a pas répondu à une demande de commentaire de Vox.)

“Je peux vous assurer que je n’ai jamais eu de relations sexuelles non consensuelles d’aucune sorte, avec qui que ce soit, jamais, et si cela arrive à un moment donné, je défendrai vigoureusement ma réputation et mes moyens de subsistance”, a déclaré l’e-mail.

L’histoire de Blake Bailey correspond au modèle de l’édition

Il y a une sorte de similitude épuisante dans les allégations contre Bailey, et donc la réponse du monde de l’édition a été bien entendu sourde.

Bien sûr, le gars qui a défendu la misogynie de l’un des misogynes les plus infâmes de la littérature américaine a été accusé de violence contre les femmes. Bien sûr, le gars qui est accusé d’avoir soigné ses élèves de 12 ans les aurait plaqués avec Lolita, tout comme le dernier. Bien sûr, il se sentait à l’aise d’attaquer une femme au domicile de l’un des hommes les plus puissants de l’édition, qu’il connaissait à peine de toute évidence. Bien sûr, son éditeur était au courant des accusations et a quand même accepté l’accord sur le livre jusqu’à ce que l’histoire soit rendue publique. Bien sûr, le tout a d’abord été rendu public dans le blog encore lu d’un misogyne notoire.

L’édition est une industrie qui, comme tant d’autres institutions américaines, a eu tendance à préserver son pouvoir institutionnel pour les hommes blancs célèbres. C’est une industrie qui, pendant des décennies, a traité sans critique la misogynie des personnages de Philip Roth comme quelque chose d’aspirant, à imiter, et la misogynie de Roth lui-même comme une note de bas de page malheureuse voire comique dans la carrière d’un grand homme, si elle est même mentionnée. du tout. Et donc bien sûr, il s’est efforcé d’essayer de sauver l’héritage de Roth. Et bien sûr, un prédateur présumé était à l’aise d’opérer dans ses environs.

Bien sûr. Tout cela est horrible. Et, horriblement, rien de tout cela n’est choquant.